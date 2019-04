„OBA ist wunderbar und sehr nötig“

Draußen sind körperlich gesunde Menschen beim Isnyer Frühlingsmarkt unterwegs, drinnen in der Gotischen Halle des Paul-Fagius-Hauses am Marktplatz sind 50 inklusionsbewegte Menschen beieinander, gut die Hälfte davon im Rollstuhl oder mit irgendeinem anderen Handicap. „Gemeinsam auf dem Weg durchs Leben sein, Menschen mit und ohne Behinderung“, das ist das Anliegen der „Offenen Behindertenarbeit (OBA)“ in Isny.

Peter Clement ist in Vertretung des Bürgermeisters dabei und erklärt in seinem Grußwort, dass die OBA für ihn ein Stück Heimat sei, „wunderbar und sehr nötig“. Die Stadt und der Gemeinderat seien „hellwach für die Bedürfnisse behinderter Mitbürger“. Er nannte zwei Beispiele: der künftig barrierefreie Marktplatz und der rollstuhlfreundliche Premium-Wanderweg mit 17 Kilometern Länge zwischen Isny und Maierhöfen, der – nach Nachbesserungen – nun am 23. Juni offiziell eröffnet und eingeweiht werden soll.

In seinem Jahresbericht schnitt der OBA-Vorsitzende Otto Ziegler verschiedene aktuelle Punkte an: Zuerst der Dank ans Stephanuswerk, dass Gerlinde Beschler für den freitäglichen „Cafétreff“ in der Gotischen Halle sowie als Ansprechpartnerin an zwei halben Tagen fürs OBA-Büro freigestellt ist. Auch die freundliche und höchst umsichtige Sophie Morlok, die ein freiwilliges soziales Jahr (FSJ) absolviert, sei zur Mithilfe für den Cafétreff „ausgeliehen“. Dankbar zeigte sich Ziegler für den stetigen Anstieg der OBA-Mitgliederzahl auf nunmehr 132 inklusionsbewusste Menschen, die mit dem Verein auf dem Weg seien.

Ziegler erinnerte an die gegenwärtige Diskussion um die pränatale, von der Krankenkasse bezahlte Diagnostik, durch die im Mutterleib sehr früh Trisomie 21, das Down-Syndrom, erkannt werden könne, als ein mögliches Hilfsangebot für werdende Eltern. Damit umzugehen, liege allein in der Verantwortung der Eltern, sagte Ziegler. Und: „Es muss auch ein Recht auf Nicht-alles-wissen geben.“ Dieses heikle Thema mache bewusst, wie wichtig Inklusion sei, damit auch behinderte Menschen weitestgehend in die Gesellschaft integriert seien.

Der OBA-Vorsitzende informierte außerdem über den Beschluss des Bundestages, dass Menschen mit umfassender, amtlicher Betreuung bei den Europawahlen am 26. Mai auf Antragstellung zugelassen sind, die seitherige Begrenzung sei aufgehoben. Ziegler gab zuletzt Einblick in die Aktivitäten des vergangenen Jahres und hob vor allem die hohen Anforderungen und den Zeitaufwand für alle Begleiter bei Ausflügen, Thermalbad-Besuchen, Ausflügen mit dem Doppel-E-Bike oder Freizeiten, hervor. Es sei angemessen, dafür künftig eine kleine Entschädigungspauschale zu bezahlen, forderte er.

Wechsel bei den Finanzen

Gerhard Lohß-Göres legte seinen ausführlichen Kassenbericht vor, der sich auf rund 12 000 Euro an Einnahmen und Ausgaben belief. Ihm wurde von den Kassenprüfern tadellose Buchführung bescheinigt. Aus persönlichen Gründen gab der Kassier sein Amt ab, in geheimer Wahl wurde Hannelore Schenk als Nachfolgerin bestimmt. Bernd Alber, der zweite Vorsitzende, informierte, dass man mit dem E-Bike-Tandem erste Erfahrungen gesammelt habe. „Auch dieses Angebot braucht Schulung und verlangt hohes Verantwortungsbewusstsein.“ Doch mögliche Ausfahrtsstrecken seien inzwischen getestet worden.