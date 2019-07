Nummernschilderklau geht weiter

Erneut haben Unbekannte am vergangenen Wochenende in Isny ein Kennzeichenschild von einem Auto gestohlen. Wie die Polizei in einer Meldung berichtet wurde das Nummernschild mit der RV-FV 800 von einem an der Bogenschießanlage in der Schützenstraße abgestellten Škoda Oktavia abmontiert und mitgenommen. Bereits in den vergangenen Wochen hat die Schwäbische Zeitung mehrmals über Nummernschild-Diebstähle im Allgäu berichtet. Der Polizeiposten Isny bittet Zeugen, sich unter der Telefonnummer 07562/976550 zu melden.