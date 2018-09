Nordhessen sind neuer Partner der NTA Isny

Die Diploma-Hochschule Bad Sooden-Allendorf ist der neue Partner der NTA Isny. Das gab am Dienstagnachmittag Wolfgang Brunner, Vorsitzender des NTA-Stiftungsrates, bekannt.

Das nordhessische Institut ist laut NTA-Mitteilung eine private, staatlich anerkannte Fachhochschule, gehört zur Bernd-Blindow-Gruppe, Bückeburg, und bietet in ihrem Studienmodell sogar Anerkennungsmöglichkeiten für bereits in schulischer Ausbildung und Praxis erworbene Fachkenntnisse.

Wie bekannt, ist die Weiterführung des Isnyer Modells – das heißt der nahtlose Übergang vom berufs-qualifizierenden Schulabschluss in das Bachelor-Studium – durch erhöhte Anforderungen an die Weiterführung der NTA-eigenen Fachhochschule in den vergangenen Jahren immer schwieriger geworden. „Mit Hilfe der jetzt vereinbarten Kooperation kann es gelingen, die Studienmöglichkeiten sogar noch zu erweitern“, wird NTA-Geschäftsführer Karl Maier in der Mitteilung nun zitiert.

Die erfolgreichen BA-Studiengänge Pharmazeutische Chemie und Informatik werden laut NTA im neuen Studienmodell wieder angeboten, der Studiengang Physik-Ingenieurwesen soll zum Studiengang Elektrotechnik umgebaut werden. „Der Bachelor of Science bleibt damit als Option für erfolgreiche Absolventen der schulischen Ausbildungsgänge erhalten. Das ist ein echter Mehrwert für unseren NTA-Bildungscampus in Isny“, freut sich Karl Maier.

Die Akkreditierung der neuen Studienangebote der Diploma Hochschule am Standort Isny, ist bereits bei der zuständigen Agentur beauftragt. Die Arbeit an den Akkreditierungsunterlagen hat schon begonnen. Studienstart soll das Wintersemester 2019/20 sein.

Das Studium ist als berufsbegleitende Variante mit entsprechenden Präsenzphasen geplant. Es eignet sich auch für nicht im Berufsleben stehende, die einen Bachelor-Abschluss in den angebotenen Fächern erlangen wollen. Besonders attraktiv für erfolgreiche Absolventinnen und Absolventen der Berufskollegs der NTA ist die Anrechnung eines Teils ihrer Ausbildungszeit und damit möglicher Verkürzung der Studiendauer. Die für das BA-Studium erforderliche Fachhochschulreife kann wie bisher begleitend zu den Berufskollegs der NTA erworben werden.