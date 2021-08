Noch einmal Stöbern, Feilschen, Lieblingsstücke finden in Isny

Die Aktionsreihe „Samstags in Isny“ dauert zwar noch bis Mitte September, am Samstag, 28. August, findet jedoch zum letzten Mal das „Isnyer Flohmärktle“ statt. Es sind nicht viele Stände, die sich zwischen Rathaus und Schmalzbrunnen versammeln, aber auch sie sorgen für das von vielen Isnyern und Gästen heißgeliebte Flohmarkt-Feeling. Angeboten wird alles, was gebraucht aber gut erhalten ist – von Kleidung über Küchenutensilien, von Schuhen bis zu Schallplatten und vom Radio bis zum Fotoapparat. Von 10 bis 16 Uhr freuen sich die Trödler auf Besucher, aufs Feilschen und aufs Plauschen. Wegen der geänderten Corona-Verordnung gelten zwar weiterhin die allgemeinen Hygiene- und Abstandsregeln, die Kontaktdatenerfassung muss jedoch nicht mehr stattfinden.

Die umliegende Gastronomie und auch die innerstädtischen Geschäfte ergänzen den samstäglichen Flohmarkt-Ausflug und bieten vor, während und nach dem Stöbern an den Ständen, Gelegenheit Einkäufe zu erledigen oder einfach gemütlich einzukehren.