Nicht nur in Rohrdorf steigt die Vorfreude

Aktuell kommt man beim Bummel durch Isny nicht vorbei an den plakativen Hinweisen auf den nächsten Live-Vortrag im Rohrdorfer Theatersaal - der gesamte Einzelhandel bewirbt kräftig dieses Highlight im Veranstaltungskalender. Und die momentan meistgehörte Frage im Rohrdorfer Rathaus lautet „Wie habt ihr denn DEN nach Rohrdorf bekommen?“.

Gemeint ist Jonas Deichmann, der am 20. November 2022 ab 19.30 Uhr im Rohrdorfer Theatersaal über seinen Triathlon rund um die Welt berichten wird. Und tatsächlich ist dabei nicht weniger als Spektakuläres zu erwarten, denn die Multivisions-Show berichtet nicht nur von einer der außergewöhnlichsten Weltumrundungen, sondern auch von den Rekorden, die dabei gebrochen wurden.

Das Motto seines Buches „Das Limit bin nur ich“ ist dabei Programm! Jonas Deichmann ist nicht nur ein Extremsportler, Weltrekordhalter und Bestseller-Autor, sondern vor allem auch ein Mann, der mit seiner Leidenschaft das Publikum als gefragter Motivations-Redner begeistern kann. So verwundert es kaum, dass auch Presse, Funk und Fernsehen auf ihn aufmerksam geworden sind.

Er war ebenso zu Gast in Talk-Shows wie auch Sportsendungen, hat in einer Quiz-Show von seiner ungewöhnlichen Reise erzählt und ist im Rahmen des größten europäischen Outdoor-Fim-Festivals auf großer Vortragsreise unterwegs. Lokale Fernsehstationen haben ebenso wie die großen Sender von ARD über RTL, SAT1 bis zum ZDF über seinen 360°-Triathlon berichtet.

Ebenso bunt ist auch die Palette der Publikationen über ihn: von der Süddeutschen Zeitung, der FAZ oder der Zeit über den Playboy bis hin zu Fachzeitschriften für Sportler reicht das Spektrum. Das zeigt, dass das Interesse an Jonas Deichmann und seinen Erlebnissen riesengroß ist. Er wird sich nach seinem Vortrag gerne Fragen aus dem Publikum stellen und auf Wunsch auch Bücher signieren. Der Büchertisch wird betreut von der Buchhandlung Mayer aus Isny.

Und so bereitet der Theatersaal in der Reihe „Die Welt zu Gast in Rohrdorf“ nach dem Besuch der „972 breakdowns“ im Mai wieder einmal eine große Bühne für die Abenteuer eines Weltreisenden. Ortsvorsteher Max Boneberger freut sich sehr auf den Besuch von Jonas Deichmann und hat auf die meistgestellte Frage die einzig richtige Antwort parat: „Wir haben einfach gefragt“. Restkarten zum Preis von 15 Euro sind erhältlich unter www.reservix.de oder direkt im Rathaus Rohrdorf.