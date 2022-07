Neun Tage Erlebnis: Das Theaterfestival Isny beginnt am 29. Juli

Nach einer langen Planungs- und Aufbauphase freuen sich die Organisatoren auf neun Tage Theaterfestival Isny mit einem prall gefüllten Kultur- und Workshop-Programm.

Am Eröffnungsabend (29. Juli) heißt es „Manege frei“ für das Opposable Thumb Theatre aus Großbritannien. Die Produktion „Coulrophobia“ sei ein Muss für alle, die mal wieder herzhaft lachen wollen, schreibt die Isny Marketing (IMG). Zuschauer ab 14 Jahren erwartet schräges, temporeiches und anarchisches Clown- und Puppentheater. Beginn ist um 20.30 Uhr. Ab 22.15 Uhr kann man den die Eröffnung des Festivals im neuen Gastrozelt bei Musik und Tanz mit den „Trouble Notes“ feiern. Der Eintritt ist frei.

Gerhard Polt schon ausverkauft

Am Samstag, 30. Juli, zelebrieren Gerhard Polt und die Well-Brüder aus dem Biermoos beim Jubiläumsabend ihre 40-jährige (Bühnen-)Freundschaft. Die Veranstaltung ist bereits ausverkauft.

Der Sonntag startet mit Kinderimprotheater: „Sterne & Staubsauger“ spielen fantastische Geschichten, die die auf den Ideen der Kinder basieren. Zu erleben im Gastrozelt ab 14 Uhr.

Für alle, die in der Schule oder im Theater mit Friedrich Schiller gequält wurden, gibt es jetzt Hoffnung auf dem Theaterfestival Isny: Der bekannte österreichische Schauspieler Philipp Hochmair macht den Klassikfürsten zum Stichwortgeber für den Sound von Kraftwerk und Techno. Hochmair verausgabe sich dafür weit über die Schweißgrenze hinaus als eine Art Ein-Mann-Armee auf der Bühne und performe Schillers Texte begleitet von der Band „Die Elektrohand Gottes“. Beginn ist am 31. Juli um 20.30 Uhr.

Cirque Nouveau im Programm

Auch nach dem Eröffnungswochenende geht es Schlag auf Schlag weiter mit einem Programm, das für „jedermann“ etwas zu bieten hat: Poetry Slam, Konzerte, Tanz – und: Cirque Nouveau! „Unser neues Veranstaltungszelt mit größerer Bühne und Manege eröffnet für uns ganz neue Möglichkeiten“, erklärt Peter Neubert von der Programmgruppe im Festivalteam. „Wir freuen uns deswegen ganz besonders, dass es gelungen ist, internationale und renommierte Ensembles aus dem Bereich „Cirque Nouveau“ nach Isny holen zu können, die mit ihren Shows unser neues Zelt gebührend einweihen werden. Da sind wirklich großartige Produktionen dabei!“

Clowngeschichte geschrieben

Die preisgekrönte Compagnia Baccalà zum Beispiel. Diese hat mit dem über 800 Mal in über 50 Ländern aufgeführten Programm „Pss Pss“ Clowngeschichte geschrieben und zu Tränen gerührt. Mit Jonglage, Hand-auf-Hand-Akrobatik, atemberaubendem Slapstick am Trapez und ungewöhnlichen und doch eingängigen Musiknummern erzählen sie, ganz ohne Worte, eine bezaubernde Geschichte über die Freundschaft. Zu erleben am Montag, 1. August.

Ab 22 Uhr buhlen vier heißbegehrte Slammerinnen und Slammer aus dem deutschsprachigen Raum dann beim legendären Poetenwettstreit des Theaterfestivals um die Gunst des Publikums. Moderiert wird der Poetry Slam wie gewohnt von Wehwalt Koslovsky.

Jenseits der Schwerkraft

Körpertheater der Extraklasse folgt am Dienstag mit LEO. Der Show jenseits der Schwerkraft beginnt um 20.30 Uhr. Bereits ab 14 Uhr erwartet das Clown-Duo Herbert und Mimi Zuschauer jeden Alters im Gastrozelt zur fröhlichen, clownesken Improtheatershow „Glatt verkehrt!“.

Das erste von zwei Doppelkonzerten im Festivalprogramm findet am Mittwoch, 3. August, statt: Ab 20 Uhr gehört die Bühne der sechsköpfigen Indie-Pop Band Buntspecht, bevor der Halbitaliener Fil Bo Riva das Publikum mit seiner Stimme verzaubert.

Projekt mit Tiefgang

Zu Ehren des neuen Zeltes geben die Veranstalter 2022 dem Genre Cirque Noveau viel Raum: Common Ground, das außergewöhnliche Zirkusprojekt mit Tiefgang, zeigt am Donnerstag, 20 Uhr eine Show voller Akrobatik, positiver Energie, Spannung und Humor. Im Anschluss bringen SonConRon (21.45 Uhr) das Gastrozelt in Bewegung.

Tanzbar wird’s auch beim zweiten Doppelkonzert am Freitag, 20 Uhr, mit der New Yorker Band Too Many Zooz und Botticelli Baby, die eine rotzfreche Mischung aus Jazz, Gypsy-Swing, Balkan-Beat und Punk im Gepäck haben.

Leidenschaft und Faszination

Leidenschaftliche Tänze, faszinierende Musik und andalusische Emotionen gibt’s schließlich zum Festivalfinale. Mit „Emociones“, der neuen Show der Compañía Flamenca Antonio Andrade, geht das Theaterfestival 2022 am Samstag, 6. August, 20.30 Uhr, zu Ende.