Neujahrskonzert der „Brass Band A 7“ in St. Nikolai

Mit imposant-leidenschaftlichem Klangvolumen haben die Musiker der „Brass Band A 7“ aus der Region Leutkirch-Memmingen in der großartigen Akustik der Nikolaikirche den Zuhörern einen besonderen Hörgenuss beschert – mit Klassikern und „Ewigem Leben“: „Adagio for Brass“ beginnt mit zarter Triangel, nach und nach fließen Cornet-, Horn-, Posaune- und Tuba-Register mit ein, ertönen in Wellen schöner Harmonie. Doch Brass geht auch anders: Beim großartigen Klassiker „Hymn of the Highlands“ erscheint erst anmutig-tragend das weite, schottische Hochland. Dann übernimmt die Percussion den Rhythmus, und Dirigent Thomas Wolf ist in seinem Element.

Er liebt es, den Klangkörper der rund 30 Blechbläser zum Tosen zu bringen, bis die letzten Töne abflauen und im Nachhall aufs Publikum herabregnen. Korbinian Riedle aus Isny brilliert mit einem Solo am Cornet. Ronja König aus Mönchsroth macht Thomas Wolfs Arrangement von „All of me“ mit dem Euphonium zum Ohrenschmaus. „Vitae Aeternum“ (Ewiges Leben), Titel und Höhepunkt des Neujahrskonzerts, lässt ein Menschenleben mit Höhen und Tiefen, Freude und Trauer musikalisch mit Hörnern und Posaunen erleben: Doch der Tod ist nicht das Ende. Weitere Stücke formt die Band zum energiegeladenen, freudigen Klangerlebnis. Auch die zwei Zugaben: Rassig-brachial mit atemberaubendem Xylophonspiel Bachs „Toccata“; dann einen anmutigen Choral, der äußere und innere Ruhe ins vollbesetzte Gotteshaus bringt. Das Publikum dankt mit reichlich Beifall und Spenden.