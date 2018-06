Neues Stephanuswerk für 350000 Euro renoviert

Das Stephanuswerk Isny hat im Bereich Wohnen das Angebotsspektrum erweitert. In Absprache mit dem Landkreis Ravensburg stehen ab sofort 13 Plätze in einem neu gestalteten Haus auf dem Gelände des Stephanuswerks zur Verfügung. Die Maßnahme hat nach Angaben des Stephanuswerks 350000 Euro gekostet. Die verantwortlichen Mitarbeiter Helma Rissel (Leitung Bereich Wohnen, von links), Peter Denzl (ABW), Günther Feucht (Leitung Wohnhaus 62) erklären das neu renovierte Haus 62.

Was genau ist neu an dem Angebot?

Rissel: Mit dem neuen Wohnangebot können wir erwachsene Personen mit einer wesentlichen seelischen Behinderung und einer zusätzlichen körperlichen Einschränkung bzw. einer drohenden körperlichen Einschränkung bei uns aufnehmen. Diese Menschen benötigen eine besondere fachliche Unterstützung, die im Rahmen dieser neu geschaffenen Wohngruppe von uns angeboten wird.

Wie muss man sich das vorstellen?

Feucht: Die Bewohner leben in Einzelzimmern und teilen sich in kleinen Einheiten jeweils Wohnküche und Wohnzimmer. Das Erdgeschoss ist durchgängig barrierefrei gestaltet. Ein multiprofessionelles Team mit psychiatrischen Kompetenzen steht in dieser Wohngruppe zur Verfügung. Um die Teilhabe an der Gesellschaft bestmöglich zu erreichen, wird die Selbstständigkeit der Klienten in den verschiedenen Lebensfeldern so weit wie möglich erhalten und weiterentwickelt.

Rissel: Wir orientieren uns an den individuellen Voraussetzungen der Menschen, die zu uns kommen. Dabei spielen die Erarbeitung einer Tagesgestaltung, die Förderung in lebenspraktischen Fähigkeiten und die Einbindung in einen Arbeitsprozess eine große Rolle.

Denzl: Durch dieses neue Angebot können wir im Zusammenspiel mit einem ebenfalls ausgeweiteten Angebot im Ambulant Begleiteten Wohnen (ABW) auch Menschen mit diesen Einschränkungen auf dem Weg zu einer möglichst hohen Selbstständigkeit unterstützen. Für einen geeigneten Personenkreis ist diese Wohngruppe durchaus ein gutes Trainings- und Vorbereitungsfeld in vielerlei Hinsicht.

Wie ist die ärztliche Versorgung gewährleistet?

Rissel: Die ärztliche Betreuung erfolgt durch die niedergelassenen Haus- und Fachärzte der Stadt Isny und Umgebung – natürlich bei freier Arztwahl. Die psychiatrisch fachärztliche Anbindung erfolgt durch eine enge Zusammenarbeit mit den niedergelassenen Fachärzten für Psychiatrie und Neurologie und mit der Psychiatrischen Institutsambulanz (PIA) in Wangen, die einmal wöchentlich zur Visite kommt.

Feucht: Im Rahmen unseres Bezugspersonensystems ist eine koordinierende Fachkraft Ansprechpartner für den Bewohner, übernimmt alle notwendigen Planungen und hält Kontakt zu den eingebundenen Fachärzten. Insbesondere unterstützt dieser „Casemanager“ den Bewohner bei der Aufnahme und Gestaltung persönlicher und sozialer Beziehungen und fördert zielgerichtet die individuellen Fähigkeiten zur Bewältigung der psychischer Erkrankung.

Was macht dieses Angebot gerade bei Ihnen im Stephanuswerk Isny so attraktiv?

Rissel: Das Stephanuswerk Isny ist ein erfahrener Anbieter von Leistungen für Menschen mit Unterstützungsbedarf und hält ein buntes Spektrum von Angeboten in vielen Lebenslagen vor. Ein zusätzlicher Personenkreis profitiert natürlich von dieser Vielfalt der gesamten Einrichtung. Neben verschiedensten Möglichkeiten, die eigene Freizeit zu gestalten, bieten sich Begegnungsmöglichkeiten mit anderen Bewohnern. Auch die Nähe zur Stadt ist hier ein nicht zu unterschätzender Faktor. Darüber hinaus besteht ein psychotherapeutisches Angebot im Haus und kann auf ärztliche Verordnung in Anspruch genommen werden.

Denzl: Ein Schwerpunkt unserer Arbeit besteht darin, zusammen mit dem Bewohner eine realistische Lebensperspektive zu erarbeiten und ihn auf ein Leben in weniger intensiv betreuten Wohnstrukturen vorzubereiten. Um dieses Ziel zu erreichen ist eine Einbindung in gemeindenahe psychiatrische Versorgungssysteme wichtig. Unsere langjährige Erfahrung hinsichtlich der Hinführung von Menschen zur Teilhabe am gesellschaftlichen Leben kommt auch den Bewohnern dieser neuen Wohngruppe zugute.