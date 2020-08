Neues Programm für Isnyer Ringtheater ist da

Das neu Programmkino im Neuen Ringtheater Isny ist da, teilt die Isny Marketing GmbH mit. Am 8. September startet die Herbststaffel von filmreif. Der Arbeitskreis filmreif des Kulturforums Isny lädt in Kooperation mit dem Neuen Ringtheater Isny, der Buchhandlung Mayer und dem Büro für Kultur der Isny Marketing jeden zweiten Dienstag im Monat zu einem Kinoerlebnis ein.

Eine Hommage an die Heimat ihrer Eltern sei der Film von Regisseurin Manele Labidi, der die Reihe am Dienstag, 8. September, 20 Uhr, eröffnet. „Auf der Couch in Tunis“ fange den märchenhaften Zauber der arabischen Kultur ein und setze sich humorvoll wie ernsthaft mit ihr auseinander. Am 13. Oktober, 20 Uhr, steht der Dokumentarfilm „Passion – Zwischen Revolte und Resignation“ auf dem Programm. Regisseur Christian Labhart zeige Bilder einer Reise durch den kapitalistischen Dschungel aller fünf Kontinente, die den Blick für Klimaerwärmung, Krieg, Konsum, Flucht und Ungleichheit öffnen sollen.

Auftakt mit „A Gschicht über d’Lieb“

Gemeinsam mit Leutkirch und Wangen ist Isny 2020 Austragungsort der Baden-Württembergischen Literaturtage. Die Kinoclubs der drei Städte hätten dafür unter dem Titel „Heimatkino“ ein gemeinsames Programm auf die Beine gestellt. Jeder von ihnen nähere sich dem Thema Heimat mit einem ausgewählten Film und sei damit in einer anderen Stadt zu Gast: Den Auftakt zu diesem Film- und Kinotausch macht am Montag, 19. Oktober, 20 Uhr, der Heimatfilm „A Gschicht über d’Lieb“, den filmreif bei Weiße Wand im Lichtspielhaus Sohler in Wangen zeigt. Am Freitag, 23. Oktober, 18.30 Uhr, kommt die Weiße Wand Wangen ins Leutkircher Centraltheater und bringt als Gast des Cineclubs Leutkirch Thomas Heises Film „Heimat ist ein Raum aus Zeit“ auf die Leinwand. Zum Abschluss kommt am Dienstag, 27. Oktober, 20 Uhr, der Cineclubs Leutkirch mit „Als Hitler das rosa Kaninchen stahl“. Der Film über die Flucht einer jüdischen Familie nach Hitlers Machtergreifung basiere auf dem gleichnamigen Buch von Judith Kerr und sei von Oscar-Preisträgerin Charlotte Link zu einem stimmigen, zu Herzen gehenden Film umgesetzt worden. Im Anschluss an die Vorstellung findet ein Filmgespräch statt.

Am Mittwoch, 28. Oktober, 20 Uhr, zeigt filmreif in Kooperation mit dem Rotary Club Wangen-Isny-Leutkirch zum Weltpoliotag das Biopic „Solange ich atme“: Die Lebensgeschichte des Polio-kranken Robin Cavendish, der im England der 50er-Jahre zum Vorreiter für die Rechte körperbehinderter Menschen wird. Rotary will mit dem Film auf die Krankheit aufmerksam machen. Jeweils vier Euro des Eintritts (10 Euro, ermäßigt 9 Euro) gingen als Spende an die Initiative „End Polio Now“.

Zum Abschluss „Tel Aviv on Fire“

Mit „Little Women“ steuert die Programmkinoreihe am Dienstag, 10. November, 20 Uhr, ein Spezial zu den Baden-Württembergischen Literaturtagen 2020 bei: Greta Gerwigs Romanadaption des gleichnamigen Kinderbuchklassikers der US-amerikanischen Schriftstellerin Louisa May Alcott habe sich über sechs Nominierungen beim Oscar 2020 freuen können und habe die Auszeichnung für das Beste Kostüm bekommen. Zum Abschluss der Programmkinoreihe zeigt filmreif Regisseur Sameh Zobai „Tel Aviv on Fire“. Zu sehen am Dienstag, 8. Dezember, 20 Uhr, im Neuen Ringtheater Isny.

Das ausführliche Kinoprogramm liege demnächst an allen öffentlichen Stellen aus. Alle Filmvorführungen beginnen um 20 Uhr im Neuen Ringtheater Isny. Karten sind für sieben oder sechs (ermäßigt) Euro, jeweils zwei Wochen vor der Filmpräsentation im Vorverkauf oder an der Abendkasse erhältlich. Es gilt freie Platzwahl, eine Reservierung ist nicht möglich. Der Vorverkauf findet an folgenden Stellen statt: Isny Marketing GmbH - Büro für Tourismus, Unterer Grabenweg 18, Telefon 07562 / 975630, Buchhandlung Mayer: Wassertorstraße 35, Isny, Telefon 07562 / 3315 und Schlossstraße 2, Neutrauchburg, Telefon 07562 / 2110, Neues Ringtheater Isny, Lindauer Straße 2, Isny, Telefon 07562 / 914857.

Zum Schutz der Besucher und einer möglichst schnellen Nachverfolgbarkeit möglicher Corona-Infektionsketten bestehe die Verpflichtung zur Erfassung der Kontaktdaten. Ohne die Abgabe der Daten ist ein Besuch der Filmvorführungen nicht möglich.