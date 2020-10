Neues Ofen-Modell auf der Adelegg

Ein stattliches Blockhaus hatten Zimmerer Markus Halder und Thomas Piller und mit Unterstützung der Alp-Genossenschaft Wenger Egg am Standort der Gemeindshütte Wengen erstellt. Es steht schon seit 2014 direkt am Glasmacherweg zwischen dem ehemaligen Gasthaus „Batschen“ und der „Alpe Wenger Egg“.

Seit Kurzem steht darin nun das Modell eines Glasmacherofens. Dieses wurde laut einer Pressemitteilung des Tourismusbüros Weitnau von dem Wengener Toni Reichart nach einer Vorlage eines Hafenofens einer Waldglashütte gebaut. Balthasar Schmid war der Stammvater der Glasmacherfamilien Schmid. Er wurde 1640 in der Glashütte Grünwald bei Gündelwangen im Schwarzwald geboren, wo sein Vater Samuel und sein älterer Bruder bis 1675 produzierten.

Nachweise zum Bestand der Gemeindshütte Wengen

Balthasar verbrachte einige Gesellenjahre in der Glashütte Unterkürnach, wo er 1662 die Glasmeisterstochter Catharina Greinerin heiratete. 1668 verließ er die Glashütte, um sich als Glasmeister in der Adelegg selbständig zu machen und gründete die Gemeindshütte Wengen im Rotbachtobel. Der Rotbach mündet am „Batschen“ in die Eschach. Sowohl im Archiv der Grafschaft Trauchburg wie auch im Pfarrarchiv der Gemeinde Wengen gelang es dem Heimatforscher Erwin Rusch, Nachweise zum Bestand der Gemeindshütte Wengen zu finden.

So besagt die Aufzeichnung eines Zeugenverhörs im Trauchburger Archiv, dass die Wengener Bauern ihren gemeinsam genutzten Wald, den Wenger Wald oder auch „Gemeind“ genannt, einem Glasmeister zur Abholzung auf 20 Jahre verliehen haben. Dafür erhielten die „Gemeind“ jährlich 90 Gulden Stockgeld und die Grafschaft zehn Gulden. Diese Waldrodungen brachten zum einen Erlöse durch den Holzeinschlag und zum anderen umfangreiche Weideflächen. Das war somit die Geburts-stunde der Alpwirtschaft auf der Wenger-Egg, so das Presseschreiben.

49 Taufen von Kindern aus Glasmacherfamilien

In einem Spendennachweis von 1674 der Rosenkranzbruderschaft in Wengen wird Baltus Schmid ebenfalls erwähnt, nämlich, dass er schon über mehrere Jahre Kerzen für die Kirche in Wengen spendierte. Auch bei den Taufeinträgen im Zeitraum von 1671 bis 1679 in der Pfarrkirche Wengen fand Rusch 49 Taufen von Kindern aus den Glasmacherfamilien.

Der Bau einer neuen Waldglashütte sei damals eine riesige Pionierleistung gewesen, heißt es weiter, da hier unter schwierigsten Bedingungen Rodungen stattfinden mussten sowie eine umfangreiche Infrastruktur zu erstellen war. Allerdings hatte diese Glashütte im Rotbachtobel nur einen recht kurzen Bestand. Hauptgrund dafür war höchstwahrscheinlich nicht Holzmangel, sondern ein katastrophales Hochwasser, das am 19. Juli 1676 das Gebiet heimsuchte und schwere Schäden anrichtete.

Vertrag mit dem Kloster Isny im Oktober 1678

So scheint ist es naheliegend, dass die Hüttenmeister schnell nach einem besseren Hüttenstandort suchten. Ein neuer Vertrag mit dem Kloster Isny im Oktober 1678 zur Errichtung einer Glashütte in Krummen am Herrenberg brachte dann für die Hüttenmeister deutlich bessere Voraussetzungen.

Nachdem das Glasmacherofen-Projekt nicht über die „Leader“-Förderung finanziert werden konnte, übernahmen die Marktgemeinde Weitnau und die Genossenschaft Wenger Egg die Kosten sowie Holzspenden für diese Baumaßnahme, die Spaziergänger auf dem Glasmacherweg in der Adelegg nun seit einigen Wochen bestaunen können.