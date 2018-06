Neues Isnyer Trachtenpaar

Per Abstimmung auf Facebook sind Juliane Späth (27) und Silvio Bittinger (25) zum Trachtenpaar 2017/2018 gewählt worden. „Die beiden sind stolz, die Gesichter auf den Bierfilzen zu sein und freuen sich schon auf die Aufgaben, die sie am Kinder- und Heimatfest übernehmen werden“, heißt es in einer Mitteilung des Kinderfestkomittees.

Die Entscheidung, sich als Trachtenpaar zu bewerben, sei „bei einem Glas Stolzbier“ gefallen, erzählen die beiden lachend. Sie kleideten sich bei jeder Gelegenheit in Trachten, Dirndl und Lederhosen stehe für Geselligkeit, Wohlfühlen und Genuss. Mit Isny verbänden sie Allgäu, und Allgäu heiße für sie Heimat. Dieser Heimatverbundenheit wollten sie mit ihrer Bewerbung Ausdruck verleihen. Die Freude über den Gewinn bei der Abstimmung sei groß.

In den Jahren 2017 und 2018 warten nun eine Menge Termine auf die Groß- und Außenhandelskauffrau und den Berufskraftfahrer, heißt es in der Mitteilung weiter. Sie werden am Freitagabend bei der Kinderfest-Eröffnung im Kurhaus ebenso wie beim anschließenden Fassanstich auf dem Festplatz am Rain zugegen sein.

Am Kinderfest-Samstag besuchen sie den Seniorennachmittag sowie den Frauennachmittag im Weinzelt, wohin Juliane selbstverständlich alleine komme. Den Rathausempfang bestreiten die beiden dann wieder gemeinsam, ebenso den anschließenden Festzug. Am Sonntagabend wollen sie beim Er-und-Sie-Schießen ins Schwarze zu treffen – vor dem Endspurt am Montag, wenn sie das Kinder- und Heimatfest 2017 mit dem Zunftschoppen und dem Talentschuppen ausklingen lassen. Vom 7. bis 10. Juli bleibt damit keine Zeit für Hobbys. „Aber Zeit zum Fußballspielen und Backen haben wir ja den ganzen Rest vom Jahr.“