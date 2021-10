Neues E-Auto und Bauhoffahrzeug

Die Ortschaft Neutrauchburg hat ein neues Allzweckfahrzeug für den Ortsbaubetriebshof in Dienst genommen. Das städtische Bauamt fährt seit wenigen Wochen das erste elektrische Auto der Stadt Isny.

Nach dem das Vorgängerfahrzeug in die Jahre gekommen war, können die Mitarbeiter Josef Sontheim und Herbert Herz nun mit einem neuen Unitrac von Lindner in und rundum Neutrauchburg arbeiten. In der Ortschaft sind unter anderem viele Wanderwege zu betreuen und dafür, sowie für die Schneeräumung ist das besonders geländegängige Fahrzeug mit Automatikgetriebe, Vierradlenkung und Hundegang (seitliches Fahren) ideal. „Wir können unsere bisherigen Zusatzgeräte, beispielsweise den Schneepflug bei diesem Fahrzeug weiterhin verwenden“, betont Ortsvorsteher Claus Zengerle.

Für den zehn Jahre alten Golf des Bauamts ist nun ein E-VW als Ersatz angeschafft worden. Auf den neuen Stromer greifen vor allem Martin Moosmann und Stefan Baldauf zurück, die für den Gebäudeunterhalt der städtischen Liegenschaften zuständig sind. Sie sind sehr zufrieden mit dem E-Auto. „Für den Einsatz in und um Isny mit kurzen Strecken ist das Fahrzeug ideal“, erklärt Stadtkämmerer Werner Sing. Ihn freut, dass es vom Land Baden-Württemberg 1000 Euro Zuschuss aus dem Programm „BW-E-Gutschein“ gibt. Damit werden Unterhalts- und Betriebskosten für „Elektrofahrzeuge mit Elektro- oder Brennstoffzellenantrieb“ gefördert.