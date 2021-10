Neues Bildstöckle am Thomasberg beim Großholzleuter Weiler

Es gibt den ersten Wechsel: Das Bildstöckle in Isny/Anwanden am Thomasberg erhält eine neue künstlerisch gestaltete Präsentation von der Künstlerin Susanne Krämer aus Weitnau. Wo bisher Daphne Kerbers „Schichtungen“ ein Blick auf den Innenraum ermöglichten, gewährt die neue Präsentation einen Blick in den Innenraum. Der Blick fällt auf ein Objekt mitten im Raum, das kleinste Lebensfunken in sich trägt. Geheimnisvoll schweben sie als untrennbare Einheiten hinter zartem Stoff. Ursprünge des Lebens, im Kleinen ganz groß. Sie können sich entfalten im Zusammenspiel der Elemente.