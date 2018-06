Neuer Standort, altes Image

Besucher des Firmensitzes von J.P. Sauer & Sohn am Isnyer Stadtrand bekommen schon im Empfangsbereich einen unmissverständlichen Eindruck, welche Zielgruppe der Waffenhersteller hat: Eine ganze Gruppe ausgestopfter Tiere ist inmitten des hohen Vorraums ausgestellt – gefährlich in Richtung Eingangstür blickend, aber bewegungslos. Es sind Exemplare, die einer der Inhaber, Michael Lücke, erlegt hat. Und wie es sich für einen leidenschaftlichen Jäger gehört, werden die ausgestopften als Trophäen an prominenter Stelle präsentiert.

J.P. Sauer & Sohn stellt Jagdwaffen her, der Fokus liegt auf Büchsen, insgesamt etwa 10000 Stück werden am Standort Isny jährlich produziert. Seit dem Jahr 2009 ist die Firma im Allgäu ansässig, 1751 wurde sie in Suhl gegründet und ist somit der älteste aktive deutsche Schusswaffenhersteller.

Der Firmensitz in Isny befindet sich in unmittelbarer Nachbarschaft zu Blaser und Mauser, was durchaus beabsichtigt ist, denn es sind Schwesterunternehmen in einem Verbund aus fünf Herstellern, die zwei weiteren sind Zeiss und RWS.

Geschäftsführer Matthias Klotz ist es wichtig zu betonen, dass J. P. Sauer & Sohn kein Anhängsel von Blaser oder Mauser sei. Er selbst hat seinen Schwerpunkt im kaufmännischen Bereich, der zweite Geschäftsführer, Florian Hasler, ist für den technischen Teil in der Firma zuständig. Nicht nur im Zusammenhang mit der eigenen Marktposition von J.P. Sauer & Sohn legt Klotz großen Wert auf das alte, traditionelle Image der Firma. Denn dieses hatte in der Zeit unmittelbar vor dem Umzug ins Allgäu stark gelitten. Im Sommer 2009 hatte der Waffenhersteller in Eckernförde im Norden Schleswig-Holsteins aufgrund von Restrukturierungsmaßnahmen die Hälfte seiner Belegschaft (etwa175Mitarbeiter) entlassen. Mit dem neuen Standort und der dortigen Neugründung der Firma sollte also auch ein neues Image aufgebaut werden. Mit der Zwischenbilanz nach drei Jahren ist Geschäftsführer Klotz zufrieden: „Wir sind mit dem Standort sehr glücklich.“ Das Jahr 2012 sei mit einem Rekordumsatz das bisher erfolgreichste gewesen, sagt Klotz.

Sauer sei sehr stark der Jagd verbunden, im ländlichen Gebiet sei die Akzeptanz für dieses Geschäftsfeld deutlich höher als in anderen Regionen. Die Nähe zu einer Großstadt vermisst Klotz dennoch, denn die Kundenwerbung sei dort wesentlich einfacher als in der Region Isny.

Teure Sammlerstücke

Eine der wichtigsten Aufgaben für die Zukunft sei es deshalb, die eigenen Produkte noch besser zu kommunizieren. Der Verkauf der Waffen erfolgt ausschließlich über den Fachhandel. Angefangen bei etwa 2500Euro gibt es für den Preis einer einzelnen Büchse so gut wie keine Kostengrenze nach oben. Die Firma geht auch auf ganz spezielle Kundenwünsche vor allem in der Gestaltung der Sammlerstücke ein.

Momentan beschäftigt J. P. Sauer & Sohn etwa 50 Mitarbeiter in Isny, von denen zwischen 60 und 70 Prozent selbst Jäger oder Sportschützen sind. Die Firma ist in 40 Ländern aktiv, der größte Markt sei Deutschland, sagt Klotz, danach folge Österreich, die Schweiz und Skandinavien. Der amerikanischer Markt mache nur einen kleinen Teil aus.