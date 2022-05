Neuer Spielplatz in Rohrdorf

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

Lange mussten die Kinder in Rohrdorf auf die TÜV-Abnahme des Spielplatzes am Salzmoosweg warten, die sich wegen der winterlichen Wetterverhältnisse verzögert hatte. Umso schöner ist es, dass die neuen Geräte nun seit einiger Zeit freigegeben und bespielbar sind und dass die Kinder reichlich Gebrauch davon machen. Die Resonanz ist rundum positiv und momentan sorgt die frühlingshafte Blütenpracht am Spielplatz zusätzlich für eine schöne Kulisse.