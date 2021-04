Neuer Oberarzt an der Waldburg-Zeil-Klinik „Alpenblick“

Alexander Gauder unterstützt als Oberarzt das Team der Waldburg-Zeil-Klinik „Alpenblick“. Der 53-Jährige stammt laut Pressemitteilung aus Baienfurt.

Nach seinem Studium der Medizin in Erlangen und Ulm promovierte er über ein Thema aus dem Spektrum der Depression. 2004 erhielt er die Anerkennung als Facharzt für Psychiatrie und Psychotherapie.

Seine Schwerpunkte sind die Sucht- und Sozialmedizin sowie die Akzeptanz- und Commitment-Therapie.

Gauder ist für die Waldburg-Zeil Kliniken kein Unbekannter, so das Schreiben der Waldburg-Zeil-Klinik „Alpenblick“ weiter. Als Arzt im Praktikum absolvierte er eine Ausbildungsstation in den Fachkliniken Wangen, die heute zum Unternehmensverbund gehören.

Später sammelte er Erfahrung im ZfP Weissenau und in der Schussental-Klinik Aulendorf – erst als Oberarzt, später als Chefarzt der dortigen psychosomatischen Rehabilitationsklinik.

Als Oberarzt an der Schussental-Klinik arbeitete er eng mit deren damaligen Träger, den Waldburg-Zeil-Kliniken, zusammen, die er später auch in seiner Funktion als Oberarzt in der Klinik „Alpenblick“ im Jahr 2017 fachlich unterstützte. Weitere berufliche Stationen waren die forensische Psychiatrie in Bad Schussenried, die Suchthilfe in Wilhelmsdorf und Bad Saulgau sowie die psychosomatische Akutklinik in Bad Waldsee, heißt es in der Pressemitteilung der Waldburg-Zeil-Klinik. (sz)