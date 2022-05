Neuer Kiosk-Pächter am Beurener Badsee

Zwei Jahrzehnte seien schon eine Nummer, sagt Markus Waibel. Jetzt ist jedoch Schluss: 20 Jahre ist es mittlerweile her, seit er gemeinsam mit seinem Vater Arnold den Kioskbetrieb am Beurener Badsee übernommen hatte. Nun hat der bisherige Betreiber aus persönlichen Gründen gekündigt. Auf ihn folgt Werner Bruncko, der in den zurückliegenden Jahren den Kiosk im Schwimmbad Weitnau-Seltmans betrieb.

„Nach 20 Jahren in der Gastronomie wurde es für mich Zeit, etwas Beständiges zu suchen, da ich ja schon immer vom unsicheren, schwer planbaren und sehr wetterabhängigen Saisongeschäft abhängig gewesen bin“, sagt Waibel. Er freue sich auf geregelte Arbeitszeiten und ein regelmäßiges Einkommen, er sei „aus der Selbständigkeit raus“ und arbeite künftig als Angestellter in einer Druckveredelungs-Firma.

Dank ans „hervorragende Team“

Jedoch ist es dem ehemaligen Kioskbetreiber nicht einfach gefallen aufzuhören: „Mir hat die Arbeit mit meinem hervorragenden Team, bei dem ich mich im Nachhinein ausdrücklich bedanken möchte, immer sehr gut gefallen. Wir hatten stets ein gutes Arbeitsklima und trotz zeitweiliger Stress-Situationen viel Spaß.“

Auch die gute Zusammenarbeit mit der Ortsverwaltung und dem Bauhof habe sich stets mehr als positiv gestaltet. „Im Großen und Ganzen kann ich über diese lange Zeit nichts Negatives berichten, auch wenn es immer wieder mal diverse Schwierigkeiten gab“, sagt Waibel.

Idylle am Badsee „arbeitsfrei genießen“

Gleichzeitig möchte er sich bei seinen Stammgästen für ihre Treue bedanken, „aus den Augen, aus dem Sinn“ komme für in jedenfalls nicht in Frage. Er erklärt: „Ich werde auf jeden Fall regelmäßig die Idylle am Badsee und das kulinarische Angebot meines Nachfolgers genießen – und das arbeitsfrei und total entspannt“.

In seine Fußstapfen tritt Werner Bruncko, auch als „Lustiger Steirer“ bekannt, der in den vergangenen vier Jahren den Kiosk im Freibad in Seltmanns betrieb. „Als ich hörte, dass Markus Waibel aufhört, habe ich mich sofort bei der Ortsverwaltung gemeldet, um den Kiosk zu übernehmen, da das Schwimmbad in Seltmanns vermutlich geschlossen wird“. Den Gästen am Badsee verspricht er: „Ich werde nicht viel ändern und versuchen, mein Bestes zu geben. Gleichzeitig freue ich mich auf viele Besucher“.

Legendäre Curry-Wurst

Ortsvorsteherin Silvia Ulrich freut sich darauf, dass der Pächterwechsel gut funktioniert: „Als Markus Waibel mir mitgeteilt hat, dass er aus privaten und beruflichen Gründen den Pachtvertrag für das Kiosk am Naturbad am Badsee kündigen möchte, war ich schon etwas überrascht und fand diese Tatsache auch sehr schade – immerhin hat er seit 2002 den Kiosk mit viel Energie und ganz zur Zufriedenheit unserer Gäste betrieben. Und seine Curry-Wurst war einfach legendär.“

Mehr als erfreut sei sie daher gewesen, als sie von Werner Bruncko eine Bewerbung erhalten habe: „Ein großer Vorteil ist, dass Herr Bruncko, dem ich einen erfolgreichen Start wünsche, aus der Gastronomie kommt und sich hier gut auskennt, da für uns ein gutgeführter Kioskbetrieb mit einem breitgefächerten Angebot und natürlich mit einem freundlichen Service sehr wichtig ist“, betont Ulrich.

Keine großen Veränderungen

Große Veränderungen gebe es mit dem Pächterwechsel nicht, Ulrich erklärt: „Wir haben unseren Kiosk vor ein paar Jahren komplett neu renoviert und mit aktuellen Geräten ausgestattet. Da Werner Bruncko selber verschiedene Geräte mitbringt, die er für sein Speiseangebot benötigt, haben wir entsprechende Umbaumaßnahmen mitgetragen“.

Außerdem sei der Außenbereich der kleinen Einkehrmöglichkeit erneuert worden: „Da wir möchten, dass sich unsere Gäste auf der Terrasse wohlfühlen, hat die Brauerei Stolz diesen Bereich, ganz zum Wohlsein der Besucher, mit neuen Schirmen sowie mit Tischen, Stühlen und neuen Biertischgarnituren ausgestattet“, erichtet Ulrich.