Neuer Katalog zu Axel F. Otterbachs Doppelausstellung in Isny und Bad Waldsee

Zu den Parallelausstellungen des Bildhauers Axel F. Otterbach in Isny und Bad Waldsee – „Schein und Sein. Raumschichten, Skulpturen, Foto-Grafiken“ und „Zuerst das Modell“ – ist ein neuer Katalog erschienen.

Die Ausstellung in der Städtischen Galerie im Schloss in Isny ist dieses Wochenende noch von 11 bis 18 Uhr sowie kommende Woche noch einmal mittwochs bis freitags von 14 bis 18 Uhr geöffnet – und noch bis zum 3. Juni zu sehen. Am dann letzten Sonntag gibt Otterbach um 11 Uhr mit einer Finissage-Führung einen Einblick in seine Werkschau, die auch im Katalog dokumentiert ist – neben Objekten in den Ausstellungen in Isny und Bad Waldsee auch komplette Innenansichten der Räumlichkeiten, teilt das Isnyer Kulturbüro mit.