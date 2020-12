Neuer Isnyer Güldiner sind im Umlauf

Das Stadtmarketingbüro in Isny teilt mit, dass neu geprägte Güldiner-Münzen geprägt und angeliefert worden sind.

Sie sind etwas größer als die alten Münzen, mit einem veränderten Layout. Weiterhin werden sie als Fünfer- und Zehner ausgegeben. Auch der Schriftzug „Isny Güldiner“ sei wie bisher aufgedruckt.

Unabhängig davon behalten die alten Münzen weiterhin ihre Gültigkeit. Beide können gegen Euro in den Filialen der Volksbank Allgäu-Oberschwaben in der Bahnhof- und Bergtorstraße eingetauscht werden. In einem aktualisierten Flyer sind auch diejenigen Isnyer Betriebe angeführt, die sich dazu entschlossen haben, Annahmestelle zu werden und die Güldiner als Zahlungsmittel zu akzeptieren.