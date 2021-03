Neuer Geschäftsführer an der nta Isny

Joachim Dufner wird ab dem 1. April neuer Geschäftsführer der Naturwissenschaftlich-Technischen Akademie (nta) Isny. Der bisherige Geschäftsführer Karl Maier begibt sich in den Ruhestand und steht weiterhin beratend zur Seite. Das teilt Wolfgang Brunner, Vorsitzender des Stiftungsvorstandes der Professor-Harald-Grübler-Stiftung mit.

Dufner ist studierter Diplom-Ökonom und zertifizierter Wirtschaftsmediator. Er blickt auf eine langjährige Berufserfahrung im Bereich Geschäftsführung, Unternehmensberatung und Marketing zurück. Seit 2014 ist er in seiner Agentur für Markenberatung und Kommunikation, sowie seit 2020 als Geschäftsführer in Teilzeit im Hospiz in Wangen tätig. Erfahrungen in der Lehre sammelt er seit 2010 an der DHBW Ravensburg als freiberuflicher Dozent im Fach Marketing.

Die nta Isny wurde von Professor Harald Grübler als „Chemieschule“ gegründet und befindet sich seit 1950 am Standort in Isny. Sie bietet in ihren Berufskollegs eine Ausbildung zum/zur Biotechnologischen Assistent/in (BioTA), Chemisch-Technischen Assistent/in (CTA) und Pharmazeutisch-Technischen Assistent/in (PTA) sowie Assistent/in für Informations- und Kommunikationstechnik (ITA) an. Parallel zur Ausbildung kann die Fachhochschulreife erlangt werden.