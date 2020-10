Neuer Dorfbrunnen in Wengen

In Wengen sind in den vergangenen 40 Jahren Holzbrunnen aus gestifteten Fichten in Eigenleistung hergestellt worden – die alle fünf bis acht Jahre marode waren und ausgetauscht werden mussten. Um diesen großen und immer wiederkehrenden Arbeitsaufwand zu vermeiden, habe man sich für einen Dorfbrunnen aus Stein entschieden, teilt das Tourismusbüro Weitnau mit.

Der in der Gemeinde ansässige Steinmetz Daniel Kortmann schuf nun aus Schwarzach-Tobler Quarzsandstein aus dem Bregenzer Wald einen stattlichen und passenden Dorfbrunnen. Er wurde auf dem von Toni Reichart neu präparierten Platz noch vor Wintereinbruch aufgestellt. Auch zur Freude auch von Jutta Backhaus, die schon über viele Jahre hinweg den Wengener Dorfplatz und die dortigen Brunnen pflegt und sauberhält. Ihr sei wichtig gewesen, dass der Brunnen auch gereinigt werden kann.