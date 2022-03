Neue Waschbecken in Rohrdorf - sauber!

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

In der Schule in Rohrdorf wurden während der Faschingsferien die Waschbecken und Fliesen in den Klassenzimmern erneuert - und das Ergebnis kann sich wirklich sehen lassen! Zwar ist Vintage momentan im Trend und die alten Fliesen aus den 70er-Jahren haben wirklich schon reichlich Retro-Charme verbreitet, nichts desto trotz war die Modernisierung dringend nötig. Es ist schön, dass dank der kollegialen Zusammenarbeit der Bauhöfe Rohrdorf und Großholzleute nun wieder alles modern, chic und auf dem neuesten Stand ist.