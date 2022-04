Neue Trikots für Rohrdorfer Fußballer

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

Ab sofort läuft die 2. Aktivenmannschaft der TSG Rohrdorf e.V. mit neuen Trikots auf. Alexander Schuch, Kommunalberater der Netze BW hat in diesen Tagen im Auftrag der EnBW Energie Baden-Württemberg AG dem Sponsorenbeauftragten der TSG, David Tasch, einen Mannschaftssatz der neuen Jerseys übergeben. Das Logo des Energieunternehmens wird in den nächsten Jahren die Trikot-Brust der 2. Rohrdorfer Mannschaft zieren und es bleibt zu hoffen, dass die Energie, die der Name des Sponsors beinhaltet, sich auch auf die Spieler überträgt.

„Die EnBW ist in Baden-Württemberg zu Hause und in der Region stark verwurzelt. Daher sind wir mit dem Land und den Menschen, die hier leben, eng verbunden“, erklärte Alexander Schuch bei der Übergabe.

Die TSG Rohrdorf e.V. freut sich über die Unterstützung und hofft auf möglichst viele siegreiche Spiele und beste Ergebnisse in den neuen Trikots.