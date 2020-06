Neue Standsteinsäulen für Arkaden kommen

Einige der rötlichen Sandsteinsäulen an den Arkaden des Hallgebäudes in Isny sind zu marode gewesen, um erhalten zu bleiben. Witterungseinflüsse wie Frost, aber auch Streusalz haben an den Säulen teils heftig genagt, wie die Stadt mitteilt.

Da im Allgäu Sandstein kein üblicher Baustoff ist, schlug das Städtische Bauamt rechteckige Pfeiler ohne Kapitell vor, die dem gedrungen wirkenden Ensemble die fehlende Höhe gegeben hätten. Das Landesamt für Denkmalschutz bestand jedoch auf den Erhalt von Sandsteinsäulen. Daher werden nun die Bögen aufwendig gestützt, damit die Säulen darunter ausgetauscht werden können. Die Einweihung des Hallgebäudes ist für Ende Oktober geplant.