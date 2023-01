Neue Sportkurse für alle Altersgruppen beim TV Isny

Der TV Isny bietet ab Januar verschiedene Sportkurse für Mitglieder und Nichtmitglieder aller Altersklassen an.

Am Dienstag, 10. Januar startet um 18 Uhr unser Kurs Fitmix unter der Leitung von Margret Wiedemann. Am Donnerstag, 12. Januar beginnt Funtone um 18 Uhr unter der Leitung von Melanie Gögler. Rückenfit startet am Freitag, 13. Januar um 10.40 Uhr ebenfalls unter der Leitung von Melanie Gögler.

Für die Kleinsten beginnt am Freitag, den 20. Januar um 9.15 Uhr unter der Leitung von Jane Schwertz unser Kurs Babys in Bewegung für Babys zwischen drei und zwölf Monaten. Der Kurs fordert alle Sinne: tragen, greifen, tasten, drehen und strampeln.

Ab Mittwoch, 1. Februar, um 17.30 Uhr bietet der TV Isny einen Pilates Basics-Kurs unter der Leitung von Renate Schwarz an. Pilates ist ein sehr effektives Trainingsprogramm, unabhängig von Alter und körperlicher Leistungsfähigkeit und basiert auf dem Zusammenspiel von Körper und Geist, von Atmung, Kraft und Bewegung, verbessert die Haltung und macht die Wirbelsäule beweglich.

Mehr Infos zu den Kursen unter www.tv-isny.de. Alle Kurse sind auch für Nichtmitglieder – eine Anmeldung ist erforderlich.