Neue Saison der Kammermusikreihe „Klavier Plus“

Isny (sz) - Die Kammermusikreihe „Klavier Plus“ rund um den Schimmel-Flügel im Refektorium des Isnyer Schlosses startet am 2. Februar 2019 in die neue Saison. Das veranstaltende Kulturforum Isny ist überzeugt, wieder ein abwechslungsreiches Programm zusammengestellt zu haben, heißt es in der Vorschau. Tickets gibt es bereits im Vorverkauf. Unterstützt wird die Reihe von der „Dr. Renate und Karl Schuh“-Stiftung.

Vier Studentinnen des Vorarlberger Landeskonservatoriums präsentieren , am Mittwoch, 2. Februar, um 19.30 Uhr unter dem Titel „Taste of Next Generation“ Werke von Mozart, Rachmaninov, Cockcroft und Iturralde. Nicola Schöni und Laurah Magdalena Kasemann beginnen mit „Klavier zu vier Händen“ und übergeben anschließend an „Klavier und Saxophon“ mit Mayya Melnichenko und Ayleen Weber.

Das „Hyperion Trio“ gestaltet das zweite Konzert am Samstag, 23. März, um 19.30 Uhr. Das laut Ankündigung international gefragte Trio hat das Klaviertrio C-Dur Hob. XV:27 von Joseph Haydn, das Klaviertrio Nr. 2 F-Dur op. 80 von Robert Schumann und das Klaviertrio Nr. 2 C-Dur op. 87 von Johannes Brahms im Programm. Die drei Musikerinnen von „Tri-o-colore“ präsentieren unter dem Titel „Souvenir de France“ Stücke von Devienne, Debussy, Silvestrini, Chaminade, Wekerlin, Bonis, Milhaud und Vinèe in einem Nachmittagskonzert am Sonntag, 14. April, um 17 Uhr.

Magdalena Hoffmann an der Harfe und Lukas Maria Kuen widmen sich schließlich am Sonntag, 5. Mai, um 19.30 Uhr den drei großen Werken der Harfenliteratur und ergänzen diese um einige Stücke für die Einzelinstrumente. Das Konzert umfasst Werke von Ravel, Debussy, Tailleferre, Faurè, Dussek, Mendelssohn-Bartholdy und Turina.