Neue Routen an Kletterwand in Rainsporthalle

An der Kletterwand in der Rainsporthalle konnten dank eines Zuschusses der Stadt über mehr als 3000 Euro neue, attraktive Routen gestaltet werden. Weitere 1000 Euro investierte die Isnyer DAV-Sektion ins Material – und in ehrenamtlichen Arbeitseinsatz: Unter der Anleitung von Sebastian Fischer schraubten DAV-Mitglieder in 88 Stunden neue Routen an, insgesamt 862 Griffe und Tritte mit circa 850 Schrauben verschiedener Längen. Laut Pressemitteilung gibt es nun 32 verschiedene Routen – zwei pro „Sicherungslinie“, vom unteren dritten bis hin zum unteren siebten Schwierigkeitsgrad. Für die habe es bislang durchwegs positive Rückmeldungen gegeben. Die Kletteranlage ist für Vereinsmitglieder jeden Montag von 19 Uhr bis 21 Uhr unter Aufsicht von Hubert Kimpfler geöffnet. Am Mittwoch bietet die DAV-Sektion Kletterkurse an, am beliebten „Kids-Klettern“ jeden Freitag nehmen bis zu 30 Kinder unter fachmännischer Anleitung und Aufsicht von Ralf Groß und Johannes Katein teil.