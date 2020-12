Neue Regelungen zur Förderung der E-Mobilität

Die Bundesregierung senkt die rechtlichen und finanziellen Hürden für die Errichtung privater Ladestationen für E-Autos, um den Einstieg in die Elektromobilität zu erleichtern. Das Regionale Energieforum Isny (REFI) weist darauf hin, dass es ab sofort ein Förderprogramm für die Errichtung von Ladestationen an privat genutzten Stellplätzen und in Garagen von Wohngebäuden gibt.

Es werden der Kaufpreis der Ladestation (Wallbox) und die Kosten für Einbau und Anschluss der Ladestation inklusive aller Installationsarbeiten mit bis zu 900 Euro durch ein KFW-Programm gefördert. Die Anträge können ab sofort bei der KFW gestellt werden.

Zum 1. Dezember trat das Wohnungseigentumsmodernisierungs-Gesetz in Kraft, nach dem Wohnungseigentümer und auch Mieter künftig einen Anspruch darauf haben, in der Tiefgarage oder auf dem Grundstück des Hauses eine Ladesäule zu installieren. Das Gesetz erleichtert es Wohnungseigentümern und Mietern laut REFI generell, bauliche Veränderungen vorzunehmen.

Hier sollte man zukunftsweisend planen, etwa für den Fall, dass sich sukzessive weitere Parteien eines Mehrfamilienhauses Ladestationen zulegen möchten. Hier wäre ein intelligentes Lade- und Energiemanagement sinnvoll, damit mehrere Elektrofahrzeuge ohne Probleme zeitgleich laden können.