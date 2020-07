Neue Präsidentin beim Rotary Club Isny-Allgäu

Der Rotary Club Isny-Allgäu hat eine Präsidentin: Barbara Schorsack folgt auf Oliver Stotz, teilt der Serviceclub mit. Beim Ämterwechsel im Hotel Ellgass in Eglofs überreichte der scheidende Präsident aus Leutkirch der neuen Präsidentin aus Wengen die präsidialen Insignien. Als Vizepräsident steht Thomas Amann (Amtzell) fürs übernächste Jahr bereit. Gert Kemper aus Maierhöfen wurde für jahrzehntelanges Engagement im Vorstand geehrt mit der Paul Harris Fellow Nadel mit Saphir, Peter Endres folgt ihm als Clubmeister nach, Bernhard Rinninger und Harald Weigel bleiben weiter Schatzmeister und Sekretär.

Zu ihren nächsten Vorhaben im rotarischen Jahr betonte Schorsack, dass angesichts Corona das erneute Zusammenführen der Mitglieder in einem lebendigen Clubleben von größter Bedeutung sei und die unterbrochenen Förderungsprojekte weitergeführt werden müssen.

Rotary vereine in einem weltweiten Netzwerk Persönlichkeiten aller Kontinente, Kulturen und Berufe, um Dienst an der Gemeinschaft zu leisten und um zu einer besseren weltweiten Verständigung beizutragen. Neben internationalen Großprojekten wie dem Kampf gegen die Kinderlähmung leisteten die einzelnen Clubs ihre Beiträge in ihrer Region, so fördere der RC Isny-Allgäu die Kinderbrücke und das Schülerforschungszentrum Süd-Württemberg.

Aktuell sollen durch Theaterworkshops mit Sozialarbeiterinnen, der Sophie-Scholl-Schule und dem Technischen Gymnasium in Leutkirch junge Menschen in der Selbstbildung unterstützt werden, in den elften Klassen rund 150 Schüler.