„Neue Masche“: Faire Produkte für die Klassenkasse

Die Klasse 8c der Abteilung Realschule in der Verbundschule Isny hat sich als „WVR-Projekt“ eine „Neue Masche“ ausgesucht. „WVR“ steht für W wie Wirtschaft, V wie Verwaltung und R wie Recht.

„Bei diesem Projekt müssen die Klassen der achten Klassenstufe auf irgendeine Art Geld sammeln, kalkulieren, berechnen“, berichtet Schülerin Maxi Höß in der Mitteilung, die sie mit ihren Klassenkameraden verfasst hat. Nach einem Schnuppernachmittag in der Isnyer Redaktion der „Schwäbische Zeitung“ im Rahmen des Ferienprogramms 2017 war es ihr erster Pressebericht. Als Projektbeispiele führt Höß die Kfz-Staubsaugstation, das Jahrbuch oder der Kuchenverkauf auf. Von dem eingenommenen Geld werden 25 Prozent an das Kinderhospiz in Bad Grönenbach oder an das Hungerprojekt gespendet.

„Das restliche Geld geht in die Klassenkasse“, schreibt Höß und erklärt: „Was ist die neue Masche?“ Dahinter verberge sich ein Freiburger Startup-Unternehmen, das Schulklassen oder Vereinen unterstützt, indem es ökologische und faire Kleidung handelt und zum Teil herstellt. Die wird von den Klassen verkauft, die am Gewinn beteiligt sind. „Wir verkauften zum Beispiel Socken, T-Shirts, Seifen, Tee, Schmuck. Pro verkaufter Box bekamen wir sechs Euro, so nahmen wir über 1000 Euro“, berichtet Höß abschließend.