Neue Konrektorin an der Grundschule Neutrauchburg-Beuren

Die Grundschule Neutrauchburg-Beuren hat im Rektorat Verstärkung bekommen. Simone Hofer, seit September 2017 Lehrerin an der GS Neutrauchburg, ist jetzt als Konrektorin eingesetzt worden. Hofer legte ihr Staatsexamen an der Pädagogischen Hochschule in Weingarten ab und absolvierte ihr Referendariat an der Grund- und Hauptschule Isny. Zuerst unterrichtete sie im idyllischen Sigmaringendorf, bevor es die gebürtige Isnyerin 2002 an die Praßbergschule, heute Gemeinschaftsschule Wangen, zurück ins Allgäu zog. Nun hat Simone Hofer ihren Platz an der Grundschule Neutrauchburg/Beuren gefunden und freut sich sehr neben Schulleiterin Annette Oppler die Schule zu leiten.