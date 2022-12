Neue Isnyer Sirenen kommen am Warntag zum Einsatz

Am Donnerstag, 8. Dezember ist wieder ein bundesweiter Warntag in Deutschland. Dazu werden sämtliche Warnmittel erprobt. Isny ist die einzige Kreisgemeinde, in der im Frühjahr neue Sirenen installiert wurden.

Zeitgleich um 11 Uhr wird in allen 16 Bundesländern und in allen Landkreisen und Kommunen Probealarm ausgelöst – zu hören ist ein einminütiger Heulton. Eingesetzt werden alle Warnmittel, wie Sirenen und Lautsprecherwagen. Mit der Warn-App „Nina“ wird eine Probewarnmeldung versendet. Ziel ist, dass sich die Bevölkerung mit allen Warnmeldungen in Notlagen auskennt, diese richtig einordnen kann und weiß, was dann zu tun ist. Die Entwarnung erfolgt um 11.45 Uhr mit einem einminütigen Dauerton.

Beim vergangenen Warntag sind bundesweit Defizite erkannt worden, die teilweise verbessert werden konnten. Der erneute Warntag dieses Jahr wird auch aufzeigen, wo noch Nacharbeiten erforderlich sind. In Isny und den Ortschaften wurden im Frühjahr 15 Sirenen neu installiert. Diese werden um 11 Uhr aktiviert. Zuerst erfolgt der auf- und abschwellende Heulton „Warnung“ und anschließend der einmütiger Dauerton „Entwarnung“.

Die Stadtverwaltung bittet die Bevölkerung, durch Gespräche und Hinweise mitzuhelfen, dass alle Mitbürger, auch jene, die die deutsche Sprache nicht beherrschen, von diesem Warntag erfahren.