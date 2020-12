Neue Invacare Firmenzentrale ihrer Bestimmung übergeben

Ein Ort geschaffen für Kommunikation, Nachhaltigkeit und die Ausrichtung auf die Zukunft – mit diesen Worten hat Marc Binder, Geschäftsführer der Invacare GmbH, das neue Firmengebäude am Achener Hof in Isny laut einer Pressemitteilung des Unternehmens beschrieben. Im Beisein von Bürgermeister Rainer Magenreuter übergaben der Geschäftsführer Wolfgang Kuhn und Pascal Pohl von Kuhn Bau offiziell die Schlüssel an den neuen Mieter Invacare.

Ein knappes Jahr nach dem Spatenstich im August 2019 konnte das neue Verwaltungsgebäude am Achener Hof 8 im Juli 2020 bezogen werden. Nach Fertigstellung der Außenanlagen fand am 27. November die offizielle Schlüsselübergabe bei strahlendem Sonnenschein statt. Geschäftsführer Marc Binder bedankte sich bei der Stadt Isny, die sich laut des Schreibens sehr dafür eingesetzt hatte, ein passendes Grundstück für den Isnyer Hilfsmittelhersteller zur Verfügung stellen zu können. Bürgermeister Magenreuter wiederum drückte seine Zufriedenheit aus, dass „so ein schönes Bürogebäude das Gewerbegebiet erweitert. Das Medizintechnikunternehmen war seit den 90er-Jahren in der Alemannenstraße ansässig und hat die Verwaltung nun komplett in die Straße Am Achener Hof verlagert.

Auch wenn derzeit der größte Teil der Belegschaft aus Sicherheitsgründen im Home-Office tätig ist, stehen hier die Räumlichkeiten und die Ausstattung für eine moderne Zusammenarbeit zur Verfügung, heißt es in dem Presseschreiben. „Bei der Planung haben wir von Anfang an sehr eng mit Invacare zusammengearbeitet, um bestmöglich auf die Wünsche des Unternehmens eingehen zu können“, so Pascal Pohl, Projektleiter der Kuhn Bau. Auch das Energiekonzept des Gebäudes sei individuell abgestimmt. „Gerade jetzt zahlt sich beispielsweise die moderne Lüftungs- und Heizanlage aus, die durch spezielle Membranen Bakterien und Viren zu 99,9 Prozent abtötet“, wird Pohl zitiert. „Dieses Bürogebäude ist nicht nur energieeffizient gebaut, es ist sogar auf einen Energieüberfluss ausgelegt“, so Wolfgang Kuhn, Geschäftsführer von Kuhn Bau, und weiter: „Auf dem Dach ist eine PV-Anlage möglich, die mehr Energie erzeugen könnte, als das Gebäude verbraucht.“ Dies ist im Sinn von Geschäftsführer Marc Binder, dessen Ziel es war, das Unternehmen nachhaltig aufzustellen, um auch in dieser Hinsicht Vorreiter in der Gesundheitsbranche zu sein.