Neue, größere Garage für die Schulhausmeister

Die Hausmeister des Isnyer Schulzentrums haben eine neue Garage bekommen, weil der Platz für einen Radlader, der unter anderem für den Winterdienst gebraucht wird, einen Traktor, eine Kehrmaschine und weitere Gerätschaften nicht mehr ausgereicht hatte. Nach zunächst langer Suche nach einer Lösung an anderen Standorten wurde laut Mitteilung der Stadtverwaltung schließlich der Abriss einer der alten Garagen an der Rainstraße beschlossen.

Der Isnyer Baubetriebshof übernahm die gesamte Baumaßnahme nahezu komplett in Eigenregie: Baubetriebshofleiter Albert Kolb plante den Neubau, und die Mitarbeiter Thomas Kögel und Herbert Deubele bauten vom Fundament über die Mauern bis zur Decke alles selbst. Verputzarbeiten und Arbeiten am Dach wurden vergeben. Die neue Garage erhielt eine Aufdachbegrünung, die Stadtgärtnerei pflanzte Dickblattgewächse, die mit Trockenheit zurechtkommen. „Das ist so eine ideale Lösung“, freuen sich die Hausmeister Manfred Beschler, Matthias Lässer und Sven Lippold über die neue Garage.