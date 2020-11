Neue Dia-Schau in Kinderfest-Festschrift

Zum 400. Jubiläum des Isnyer Kinder- und Heimatfests, das eigentlich 2020 gefeiert werden sollte, ist eine 256-seitige Festschrift mit über 1000 Fotos erschienen. Kinderfestkommission und Herausgeber wollten dabei eine „dynamische“ Chronik gestalten, die es immer wieder lohnt, in die Hand genommen zu werden, und nicht nur ein Buch, das im Bücherregal verstaubt.

Deshalb finden Leser auf acht Seiten der Festschrift so genannte QR-Codes – eine Innovation, die bei vergleichbaren Publikationen bislang ihresgleichen sucht. Hinterlegt sind Videos und teils wechselnde Bildersequenzen, zu denen Nutzer gelangen, wenn sie die QR-Codes beispielsweise mit ihrem Smartphone einscannen. Jüngst wurde eine neue Dia-Schau hochgeladen – ein Griff ins Regal stünde also wieder an.

Beim Durchblättern gefunden

Absicht dahinter ist, dass sich Isnyer auf die Suche begeben, ob sie sich, ihre Familie oder Freunde in der Kinderfestchronik entdecken. „Ich habe mich beim Durchblättern gefunden und gleich eine Festschrift für mich und meine Mutter gekauft!“, erzählt etwa Carmen Grubart, die sich auf Seite 172 entdeckt hat. Auch Simone Kempter freut sich: „Meine Freundin hat mir eine WhatsApp geschrieben, dass meine Tochter in der Festschrift ist!“ Auf Seite 154 auf dem Bild „Renaissance“.

Das sind die Rückmeldungen von nur zwei unter weit über 1000 Isnyern, die die Festschrift mittlerweile erworben haben, wie Monika Hodrus seitens der Kinderfestkommission nach einer Verkaufserhebung im Spätsommer vermeldete. Und dies, obwohl das Isnyer Kinder- und Heimatfest 2020 ausgefallen ist. Die Lust scheint groß, dass Isnyer oder ehemalige Bewohner der Stadt in Erinnerungen schwelgen wollen. Bei den über 1000 Fotos ist die Chance immerhin groß, irgendwann im Laufe der letzten 100 Jahre einmal abgelichtet worden zu sein.

Als Mitarbeitergeschenk statt Gutscheinen

Die Kinderfestkommission sieht sich veranlasst, in der Vorweihnachtszeit das aufwendig gestaltete Buch nun als Geschenk in Erinnerung zu rufen: Für Freunde, Verwandte und Bekannte in der Ferne, die sich mit ihrer Heimatstadt Isny verbunden fühlen, oder auch für Isnyer Firmen, die noch auf der Suche sind nach Geschenken für ihre Mitarbeiter. Bei Dienstjubiläen oder zumal die Schlossweihnacht ausfällt, für die Gutscheine in der Vergangenheit einen gerne gewählten Jahresbonus darstellten.

Neben einem historischen Rückblick auf 400 Jahre Isnyer Kinder- und Heimatfest enthält die Festschrift jede Menge interessante Geschichten und Anekdoten, basierend auf Aufzeichnungen und Fotos aus privaten Beständen. Die Daten und Fakten wurden von vielen ehrenamtlichen Autoren in den vergangenen fast drei Jahren aus Quellen wie dem Stadtarchiv, dem evangelischen Kirchenarchiv, dem Stadtmuseum und zahlenreichen Interviews zusammengetragen. Aus diesem reichen Fundus stellten die Autoren Texte und Bilder unter der Federführung von Jeanette Löschberger und Tobias Schumacher zusammen.