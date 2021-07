Neue Corona-Fälle in Isny übers Wochenende

In der Gemeinderatssitzung am Montag hat Bürgermeister Rainer Magenreuter einen aktuellen Überblick zur Corona-Situation gegeben. Ab dem 10. Juni seien in Isny keine neuen Covid-19-Infektionen entdeckt, vergangenen Samstag aber ein neuer Fall und übers Wochenende zwei weitere gemeldet worden, wobei einer nach einem anschließend negativen PCR-Test wieder aus der Statistik fiel. „Die Welle hat uns leider wieder erreicht“, zeigte sich Magenreuter besorgt.

Daher bedauere er, dass das Testzentrum im Gemeindehaus St. Michael nicht mehr möglich ist: „Die Anforderungen gingen nach oben, die Vergütung nach unten.“ Aktuell würden noch im Altenhilfezentrum an der Kastellstraße und in der Beilharz-Apotheke in der Wassertorstraße Schnelltests angeboten.

Test-Nachfrage „extrem schwankend“

Auch sei die Zahl der Menschen, die sich testen lassen wollen, derzeit „extrem schwankend, und sie kommen teilweise von weit her“. Deshalb könne das Angebot nicht mehr täglich und ohne Anmeldung aufrecht erhalten werden, erklärte Magenreuter.

Wolfgang Dieing, Stadtrat der Freien Wähler (FW) und medizinischer Organisator des Testangebots in St. Michael, berichtete rückblickend, dass Infektionen mit dem Coronavirus, also „positive PCR-Tests, nur in der Gruppe der Nichtgeimpften“ festgestellt worden seien, der auch „99 Prozent der Toten“ angehört hätten. Er wolle deshalb alle Isnyer nachdrücklich auffordern, die Impfangebote zu nutzen.

Angebot für Isnyer, Ausflügler und Urlauber

Diesen Donnerstag, 29. Juli, ist ein mobiles Impfteam zeitgleich zum Wochenmarkt von 7 bis 13 Uhr am Marktplatz vor dem Hallgebäude zu finden. Weitere Angebote gibt es wie mehrfach berichtet am Freitag, 30. Juli, von 16 bis 20 Uhr, und am Samstag, 31. Juli, von 10 bis 16 Uhr, in der Wassertorstraße gegenüber vom Schmalzbrunnen.

Dort können sich Isnyer, Ausflügler und Urlaubsgäste ohne Voranmeldung kostenfrei gegen das Coronavirus immunisieren lassen – entweder mit dem Impfstoff von Johnson&Johnson als Einmal-Dosis, oder mit jenem von BioNTech als Erst- oder Zweitimpfung. Vor Ort werden die Impfwilligen ärztlich aufgeklärt, mitzubringen ist der Personalausweis. Jeder Geimpfte erhält einen QR-Code für den digitalen Impfpass als Bestätigung. Auch der Eintrag im gelben Impfausweis ist möglich.