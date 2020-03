Netze BW erneuert die Stromversorgung im Kreuzthal

Die Netze BW hat die umfassende Erneuerung der Stromversorgung im Kreuzthal auf den Weg gebracht. Wie der Netzbetreiber mitteilt, investiert die EnBW-Tochter bis 2021 insgesamt rund 2,5 Millionen Euro vor allem in die Erdverkabelung von 20 000-Volt-Leitungen. So sollen kritische Situationen wie bei dem Schneechaos im Januar 2019 zukünftig ausgeschlossen werden.

Bereits im letzten Herbst hatte die Netze laut Mitteilung begonnen, eine knapp zwei Kilometer lange Trasse für ein Erdkabel von den Blockwiesen direkt ins Ulmertal zu bauen. Die Maßnahme galt als absolut dringlich, nachdem die Schneemassen vor gut einem Jahr die bestehende Freileitungsstrecke von Wirtsberg herüber völlig zerstört hatten. Seitdem wurde die Versorgung provisorisch durch ein in aller Eile installiertes Ortsnetzkabel gesichert. Die bisher auf einem Gittermast angebrachte Ortsnetzstation wurde in diesem Rahmen durch eine moderne Kompaktvariante ersetzt, in der der Trafo eingehaust und damit vor Unwettern geschützt ist. Auch ein großer Teil des Ortsnetzes selbst ist jetzt als Erdkabel ausgeführt.

Versorgung wetterfest machen

Fast deckungsgleich ist das für den Talschluss vorgesehene Maßnahmenpaket, dessen Start aktuell laut Mitteilung noch nicht genau absehbar ist: Im Mittelpunkt steht hier der Ersatz der 20 000-Volt-Freileitung von der Ortsnetzstation Kretzlerstobel bis zur Sägemühle durch ein modernes Erdkabel. Drei weitere große Erdverkabelungen sollen bis Ende 2021 die Versorgung in Kreuzthal so wetterfest wie möglich machen: Eine über drei Kilometer lange, neue Trasse führt zunächst im Tal von Aschefeld nach Eisenbach und von dort über Wirtsberg ins fast 1000 Meter hoch gelegene Kreuzbachtal. Eine weitere soll von Halder über die Blockwiesen nach Exenried führen und ebendiese Station in Richtung Taleingang von zwei Seiten anbinden. Von dort ist schließlich auch ein Erdkabel nach Herrenberg zu legen.

Innovative Technik

Mithilfe innovativer Technik will die Netze BW bei möglichen Störungen, aber auch im Normalbetrieb außerdem schneller und flexibler handeln können. So soll die Zentrale Leitstelle zukünftig in Echtzeit erkennen, ob ein Leitungsabschnitt zwischen zwei Ortsnetzstationen betroffen ist. Über Fernsteuerung ließe der sich dann freischalten, worauf sich die Versorgung durch weitere Schaltungen schnell wiederherstellen ließe, heißt es in der Mitteilung.

„Wenn wir all diese Maßnahmen umgesetzt haben, sollten dramatische Situationen sogar bei Extremwetterlagen weitestgehend vermeidbar sein“ hofft Wolfgang Prasser.