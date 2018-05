„Nervenkunst“ wird in der Galerie im Turm gezeigt

Die Ausstellungssaison 2018 in der Städtischen Galerie im Turm wird am Sonntag, 6. Mai, um 11 Uhr mit der Ausstellung „Nervenkunst – Zeichnungen und Collagen“ von Anthimos Toupheksis eröffnet.

Toupheksis versteht seine Zeichnungen als Geschichten. Im Zentrum der Geschichten steht laut der Ankündigung der Mensch mit seinen Befindlichkeiten und Wechselbeziehungen, in denen individuelle Eigenschaften symbolhaft deutlich werden. So steht ein Stuhl für einen bedächtigen, in sich ruhenden Charakter, aber auch für Starrsinn und Unbeweglichkeit, dagegen eine Schaukel für Überblick, Schwung oder im Negativen für Rastlosigkeit und Flüchtiges, heißt es weiter. Die Zeichnungen werden bestimmt von schwarzer und weißer Wachskreide, Bleistift und wenigen Farbakzenten. Die Collagen sind für Anthimos Toupheksis ein verlässliches Mittel, um in das Unbewusste vorzudringen. Er begibt sich auf die Suche nach Mythos und Realität und legt dabei Schicht um Schicht, einem Archäologen gleich, Skelette und Grundmauern frei, so der Pressericht.

Geboren in Nürnberg, wuchs er sowohl in Deutschland als auch in Griechenland auf. Er studierte Kunstgeschichte, Archäologie und Skandinavistik. Es schloss sich eine Lehre zum Buchhändler an und danach die Tätigkeit als Buchhändler, Bibliothekar und Antiquar. Seit 2013 stellt er nun verstärkt aus, sowohl in Gruppen- als auch Einzelausstellungen. Anthimos Toupheksis ist Mitglied in der Isnyer Künstlergruppe arkade.