Neben Lebensmittel werden Verbandsmaterial und Wärmendes benötigt

11,5 Tonnen Hilfsgüter auf 34 Paletten sind schon in Richtung Ukraine transportiert worden, dank Spenden von vielen Gardinia-Mitarbeitern, Privatpersonen aber auch Isnyer Betrieben. Nun hat Thomas Riedmüller, Betriebsleiter und Prokurist bei Gardinia, mitgeteilt, dass für Anfang April eine weitere Hilfslieferung geplant ist. Durch Werksstandorte in Polen und der Ukraine ist es möglich, die Hilfsaktionen zielgerichtet zu organisieren und zu garantieren, dass die Güter dort ankommen, wo sie am dringendsten gebraucht werden.

In Abstimmung mit den ukrainischen Hilfsorganisatoren vor Ort soll nur gebracht werden, was die geflüchteten und vor Ort bleibenden Menschen der Ukraine dringend benötigen. Gesammelt werden haltbare Lebensmittel und Hygieneartikel. Die Liste der benötigten Dinge ist lang: Konservendosen, Tütensuppen, Kartoffelbreipulver, Süßigkeiten, Instantkaffee, Babynahrung, Windeln, Milchpulver, Früchtepüree in Plastikverpackung, gut erhaltenes Spielzeug, Hustensaft, Dinge für den täglichen Gebrauch (Hygieneartikel, Zahnpasta, Duschgel, Damenhygieneartikel, Desinfektionsmittel, sterile Handschuhe. Aber auch Batterien, Taschen- und Stirnlampen, Wasserkocher, elektrische Heizgeräte, Thermoskannen, Schlafsäcke und Decken werden gebraucht. Verbandsmaterial und nicht verschreibungspflichtige Medikamente gegen Magen-Darm-Erkrankungen, Erkältung, und Fieber sind ebenso von Nöten.

Es wird gebeten, sich bei Spenden ausschließlich auf diese Dinge zu beschränken, sonstige Gegenstände und insbesondere Kleidung werden derzeit nicht benötigt. Die gesammelten Hilfsgüter können unsortiert an der Pforte der von Gardinia abgegeben werden, das Sortieren übernehmen die Mitarbeiter vor Ort. Abgabezeiten sind Montag, 4 April, Dienstag, 5. April und Mittwoch, 6. April, jeweils von 15 bis 17 Uhr am Nordring, Einfahrt Gardinia, direkt gegenüber TÜV. Infos auch unter www.isny.de/ukraine