Natursommer Isny beginnt mit Vogelbeobachtung

Eine frühmorgendliche Vogelbeobachtungstour durch die Stadt ist am 30. April um 7 Uhr der Auftakt zum Isnyer Natursommer 2022. Wie Isny Marketing berichtet, wurde das Programm in den vergangenen Monaten neu konzipiert und auf die veränderten Ansprüche angepasst. So soll es bei den wechselnden Veranstaltungen eine Auswahl an qualifizierten Führungen zum Thema Wald und Forst, Landschafts- und Kulturentwicklung, Moore und Weiher geben sowie fachlich spezifische Exkursionen zum FFH Gebiet und zur Vogelkunde. Die Termine wechseln zwischen den frühen Touren am Wochenende und abendlichen Wanderungen unter der Woche. Damit sollen sowohl Urlauber und Gäste als auch Einheimische angesprochen werden. Das Bewusstsein für ein gesundes Miteinander von Mensch und Natur sei dabei immer im Fokus. Auch werden ab diesem Jahr vermehrt Veranstaltungen für Familien und junge Menschen angeboten, die sich für Naturthemen und Aktivitäten in der Natur interessieren. Infos und Angebote gibt es online unter: www.isny.de/natursommer oder unter www.isny.de/erlebnisse.