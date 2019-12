Natur und Mensch in bewegenden Tönen

Die Vorsitzenden der beiden Musikkapellen hatten nicht zu viel versprochen, als sie dieses Gemeinschaftskonzert in der voll besetzten Beurener Festhalle als ihren musikalischen Jahreshöhepunkt ankündigten. Es wurde ein dreistündiger, kurzweiliger Konzertabend – schwungvoll, rhythmisch und auch heimatlich. Die Dirigenten verlangten von ihren Musikern ein Maximum an Leistung ab, die Besucher sparten zu Recht nicht mit Applaus, zumal obendrein noch erstmals sechs Jungmusikanten mitspielten: Jana und Thea Hengge, David und Johannes Dentler, Marius Frei und Lukas Schorer.

Dirigent Karl Kurray hatte mit der Auswahl der Stücke für seine 45 Merazhofener Musiker vor allem die Natur im Fokus, darin eingebettet den Menschen mit seinem Bedürfnis nach Heimat: Der Konzertmarsch „Sympatria“ thematisiert das, was Heimat im Wesentlichen ausmacht. Einen Ort, an dem man verwurzelt bleibt, trotz allerlei Lebenswendungen und Schicksalsschlägen.

Bei der Komposition „Alpina Saga“ müsse man sich zurücklehnen, die Augen schließen und über das Gehör die Bergwelt betrachten, wurde von der Moderatorin empfohlen: Gipfel, Täler, Alpen, Aufstiege und eine gemütliche Einkehr einmal musikalisch genießen. Sie hatte nicht zu viel versprochen.

„Schweizer Mosaik“ kombiniert verschiedene Volkslieder aus der eidgenössischen Bergwelt, beschwingt und lebensfroh, sogar mit Kuhglockengeläute. „Cliffs of Moher“ beschreibt die steile Südwestküste Irlands. Die Merazhofener zeichneten das Naturschauspiel der vom Sturm umpeitschten Felsen überzeugend nach.

Die Oboistin Ulrike Hlawatschek machte als Dirigentin bei der Komposition „North & South“ ihre erste, öffentliche Konzerterfahrung und meisterte ihr Dirigat bravourös. Sie sei wohl irgendwann als Nachfolgerin des beliebten Karl Kurray im Gespräch, war von Seiten der Musiker zu erfahren.

Die Bühne in der Festhalle kommt, ohne Anbau, mit den 60 Beurener Musikern an ihre Grenzen – und Dirigent Christian Beemelmans bleiben die letzten Zentimeter vor dem Absturz in die Halle. Mit dem ersten und letzten Stück wolle man den traditionellen Erwartungen der Blasmusik-Hörerschaft entgegenkommen: Der „Tiroler Marsch“ als Auftakt, die Polka „Immer wieder“ um den Sack zuzubinden. Die vier Kompositionen dazwischen zeichneten musikalisch das Leben nach in all seinen Facetten; eben auch Lebensrealitäten, die sich niemand wünscht und die trotzdem bewältigt, zumindest überstanden sein wollen.

Der junge österreichische Komponist beschreibt das Schicksal einer Kapelle in den Bergen durch die Jahrhunderte. An ihrer Stelle könnten wohl auch einige Generationen Menschen stehen. Da gab’s harmonische, friedliche Zeiten mit Festen und Tanz, Aufbruch und Wohlergehen, aber auch das krasse Gegenteil: Krieg, Verfolgung, Hunger, Pestzeiten, Flucht, Niedergang – am Schluss des dramatischen Stückes wie Bittrufe gen Himmel und Anklänge an Kirchenchoräle. Eine sehr eindrückliche Komposition, durchaus mit Bezügen zu heutigen Zeichen der Zeit.

Ergreifend auch das Stück „Hymn to the Fallen“, eine Hommage an die Gefallenen. Dieses Stück scheint eine Bäuerin während eines Krieges nachzuzeichnen, deren vier Söhne in die Schlacht ziehen mussten. Drei von ihnen seien bereits gefallen, heißt es, acht todesmutige Nachbarn der Bäuerin wagen sich an die Front, damit die Todesmaschinerie des Krieges nicht auch noch den letzten Sohn verschlingt. Sie riskieren ihr Leben – und bringen den vierten Sohn lebend nach Hause.

Als er im Rahmen des Partnerstadtbesuches in Notre-Dame-de-Gravenchon vor den einstigen, von den Deutschen errichteten Verteidigungsbunkern gegen die Alliierten Truppen in der Normandie stand, habe er sich für diese tragisch-glückliche Musik entschieden, erklärte Dirigent Beemelmans.

Auch die Komposition „Greek Folk Song Suite“, eine Bearbeitung von drei ganz unterschiedlichen Volksliedern, zeichnet Lebensrealitäten nach. Schrill, verzweifelt, klagend, melancholisch, aber auch erfrischen, lustvoll und übermütig...

Insgesamt ein packendes, thematisch nachdenkliches und höchst anspruchsvolles Programm, das vom Publikum mit viel hochverdientem Applaus bedacht – und für das von Simon Reischmann dezent zu einer geräuschlosen Spende am Ausgang aufgefordert wurde. Zurecht.