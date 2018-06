Nasser Auftakt des „Allgäu Championats“

Der Start des großen Springturniers in Ratzenhofen am Mittwoch war vor allem eines: nass. Trotzdem fanden beachtlich viele Zuschauer den Weg in das beschauliche Dorf, das dieses Wochenende unter dem Motto „Spitzensport vor Ort“ nach dem „Allgäu Champion“ sucht.

Die ersten Teilnehmer waren zu der Veranstaltung des Reit- und Fahrvereins Isny-Rohrdorf mit zahlreichen Pferdehängern und fast 30 großen Pferdetransportern angereist. Dass es in Strömen regnete, störte die Sportler kaum: „Wir können in der großen Halle abreiten und der Boden im Parcours ist perfekt – was will man mehr?“, war die einhellige Meinung bei einer Blitzumfrage während der Parcoursbesichtigung. Auch der internationale Richter und Pferdewirtschaftsmeister Helmut Hartmann ist begeistert: der Turnierplatz in Isny sei „vom allerfeinsten“. Bis Sonntag starten dort täglich Reiter von der Einsteiger- bis zur schweren Klasse. Die Veranstaltung ist durchgängig bewirtet, der Eintritt auf den Turnierplatz ist frei.

Der Zeitplan

Donnerstag, 7. Mai: 9 Uhr Springpferdeprüfung Kl. L, 12.30 Uhr Springprüfung Kl. A**, Springprüfung Kl. L, 18.15 Uhr Springprüfung Kl. L; Freitag, 8. Mai: 8 Uhr Springprüfung Kl. M**, 11.30 Uhr Springprüfung Kl. L, 14 Uhr Springprüfung Kl. L,15.30 Uhr Springprüfung Kl. A**, 18.30 Uhr Stil Springwettbewerb Kl. E, anschließend Allgäunacht in Tracht im Festzelt mit Barbetrieb; Samstag, 9. Mai: 7.30 Uhr Springprüfung Kl. M*, 10 Uhr Springprüfung Kl. M*, 13.30 Uhr Springprüfung Kl. S*, 16.45 Uhr Springpferdeprüfung Kl. M*, 19.16 Uhr Jump & Fun mit Isnyer Vereinen, ab 20 Uhr Cover-Rock in der alten Reithalle mit der Live-Band „7 Grad“; Sonntag, 10. Mai: 8 Uhr Punkte Springprüfung Kl. M*, 10.15 Uhr Punkte Springprüfung Kl. M*, 12. 45 Uhr Stil Springwettbewerb Kl. E, 14. 30 Uhr Springprüfung Kl. S* mit Stechen, anschließend Ehrung des Allgäuchampions 2015. (stb)