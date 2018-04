Narren bestätigen Frank Müller als Zunftmeister

Rucki zucki ist nicht nur ein bekannter Faschingshit – so geschwind war auch die Jahreshauptversammlung der Narrenzunft „Lachende Kuh“ inklusiver Neuwahl des Zunftmeisters vorbei.

Im vollbesetzten Kuhstall des Berggasthauses Haldenhof prognostizierte Zunftmeister Frank Müller eine schnelle Versammlung, so stichpunktartig fiel dann auch sein Rückblick in die Fasnetssaison 2017/18 aus. Insgesamt 13 Zunftratssitzungen hätten stattgefunden, die Bewirtung bei „Erlebnis Handwerk“ brachte erfreulicherweise Geld in die Kasse, wie auch der Plakettenverkauf beim Kinderfest, die Verkaufsaktionen bei Rewe Samuel Schönle und beim Kaufmarkt.

An gemeinsamen Aktionen blickt Müller auf das Grillfest an der Zunftstube, der Teilnahme am 11-Meter-Turnier und am Bürgerschießen zurück. Der Verein hat eine neue Homepage und einen neuen Maskenschnitzer engagiert. Fabian Häge aus Maierhöfen wird in Zukunft für die Masken der Isnyer zuständig sein. Bei 15 Umzügen, die allesamt unfallfrei über die Bühne gingen, ist die Lachende Kuh in der vergangenen Fasnetsaison mitgesprungen.

Der erstmals im Freien stattgefundene Hexenzauber nach dem Rathaussturm hatte Rekordbesucherzahlen, und sowohl der Kinderball als auch der He-Muh-Ball waren gut besucht. Bei bestem Wetter fand die Fasnet ihren Abschluss beim Umzug am Fasnetsdienstag. „Positiv ist aufgefallen, dass viele Mitglieder mitgesprungen sind“, gibt Müller die Resonanz der Bevölkerung an die Versammlung weiter.

Johannes Stolz verliest den ausgewogenen Kassenbericht, der von Kassenprüfer Kai Fuhrich gelobt wird und für die Entlastung vorschlägt. Sowohl Kassier als auch der Rest des Zunftrates werden von den Mitgliedern einstimmig entlastet. Die Wahl zum Zunftmeister, die ebenfalls einstimmig ausfällt, nimmt Frank Müller dankend an.

Für die kommende Fasnetsaison gibt Müller einen Ausblick: Die Katastrophenband Rohrdorf feiert ihr 30-jähries Bestehen, und die Isnyer Guggenmusik kann auf 40 Jahre zurückblicken. Am 11.11. wird wie immer die Fasnet eröffnet, „aber im kommenden Jahr können wir lange feiern, Aschermittwoch ist 2019 erst am 6. März“, freut sich Müller.