Nagelstudio in der Bergtorstraße eröffnet

In heller und freundlicher Atmosphäre empfangen Sandra Loritz und Marta Richard meist Kundinnen, die Wert auf schöne Nägel legen. Die zertifizierten Nageldesignerinnen haben nun am 8. September ihr Geschäft „Allerhand“ eröffnet. In letzter Zeit wurde das Ladengeschäft in der Bergtorstraße nur als Lagerraum der Firma ESBT genutzt. Die Lage wird in absehbarer Zeit, wenn der Marktplatz und die Renovierung des Hirsch abgeschlossen sind, hervorragend sein – ein Leerstand in der Innenstadt konnte mit der Neueröffnung abgewendet werden.