Nachwuchs zeigt im Kurhaus sein Können

Vergangenen Sonntag hat die „Jugendmusikschule Württembergisches Allgäu“ zum Kammermusikforum ins Kurhaus eingeladen. Bei stimmungsvoller Beleuchtung und in angenehmer Atmosphäre erlebten die Zuhörer ein kleines Konzert, auf das sich zwölf Kinder und Jugendliche vorbereitet hatten. Thomas Herz, Stadtmusikdirektor und Musiklehrer, zeigte sich im Vorfeld der Auftritte entspannt: „Dieses Konzert ist einer der Höhepunkte im Jahr für unsere Schüler. Sie haben alle ihre Stücke einstudiert und freuen sich auf ihren Auftritt.“

Dass die Schülerinnen und Schüler gut vorbereitet waren, war vom ersten Ton an zu hören: Ganz gleich, ob Trompeten, Saxofone, Kontrabässe, Querflöten oder das Klavier erklangen – jede dargebrachte Melodie war für die Zuhörer ein Genuss und wurde aufmerksam verfolgt. Besonders beeindruckend die gerade einmal neun Jahre alte Paula, die sehr mutig am Piano saß und zunächst „Tarantella“, später dann „A Whole New World“ spielte. Ein weiterer Schüler von Musiklehrer Norbert Schuh, der die Kinder fast die gesamte Zeit am Klavier begleitete, war Phong Nguyen, der zum Abschluss der Veranstaltung mitreißend in die Tasten griff.

„Viele unserer Schüler üben aktuell für ‚Jugend musiziert‘“, wusste Thomas Herz zu berichten, „da ist ein solcher Auftritt hier im Kurhaus die beste Vorbereitung“. Zu den betreffenden Kindern zählte auch Felix Wetschorek, der mit seinem Kontrabass zwei stimmungsvolle Lieder aufführte. Herz‘ eigene Schüler waren überdies auch anwesend: „Unsere heutige Überraschung sind die Geschwister Bernd und Katja Kempter, die gemeinsam ein Stück aus dem Musical ‚Cats‘ eingeübt haben.“

Und tatsächlich: Die dargebotene Kombination aus Trompete und Marimbafon klang ungewöhnlich und spannend, fast märchenhaft. Zum Abschied wünschte Herz den Zuhörern frohe Weihnachten und freute sich, dass auch Hans Wagner, der Schulleiter der JMS, der Aufführung beigewohnt hatte: „Schön, dass wir heute hier sein können und dieses vorweihnachtliche Konzert erleben durften. Dies ist nur möglich, weil Lehrer, Eltern und Schüler an einem Strang ziehen. Dafür möchte ich allen Beteiligten meinen Dank aussprechen“, sagte Herz.