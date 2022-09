Nacht der Ausbildung macht Berufsorientierung möglich

Die Gelegenheit ganz verschiedene Ausbildungsberufe praktisch auszuprobieren, erhalten Schüler und Schulabgänger bei der Nacht der Ausbildung am Donnerstag, 6. Oktober von 17 bis 21 Uhr. Mit interaktiven Aktionen stellen laut Pressemitteilung viele der insgesamt 27 Isnyer Unternehmen an sechs Standorten vor, was künftige Azubis erwartet.

„Neben spannenden Einblicken, Informationen und Gesprächen steht die Praxis an diesem Abend im Vordergrund“, erklären Hannah Jocham und Hannah Briechle vom Organisationsteam der Veranstaltung. „Anhand kleiner Projekte können verschiedene Berufe ausprobiert werden. So kann man sich das Berufsleben gleich viel besser vorstellen.“

Mini-Baustelle am Standort Gewerbehof

Beispielsweise dürfen die jungen Besucher in der Mini-Baustelle am Standort Gewerbehof mit anpacken. Die vier Betriebe, die sich dort vorstellen, Gebrüder Edelmann, Karl Kimmerle, Kriegl Fensterbau und das Xaver Deiss Bauunternehmen, laden Besucher nicht nur zur Besichtigung eines echten Baggers ein. Unter dem Motto „Betreten erlaubt“ darf auch gepflastert, gepflanzt, montiert, betoniert oder vermessen werden. Drive DeVilbiss Healthcare baut einen Parcours auf, in dem E-Scooter getestet und mit Rollstühlen und Rollatoren ausprobiert werden kann, wie es sich anfühlt, wenn man mit diesen Hilfsmitteln unterwegs ist. Ein Gefühl für den Beruf vermittelt auch der Hörgerät-Spezialist Zengerle & Riederer und bietet Hörtests und -screenings sowie die Chance in Hörsysteme „reinzuhören“ an.

Bereich Lebensmittel

Beim Lebensmittelgroßhändler Früchte Jork lernen Besucher anhand von Mais und Zucker den Ablauf von Einkauf, Lagerung bis hin zur Lieferung zum Endverbraucher kennen. Außerdem dürfen Interessierte selbst einen der LKW fahren und das Lager kennenlernen. Auch die Feneberg Lebensmittel GmbH eröffnet Einblicke ins Lager, in den Warenannahmebereich, in Kühlhäuser und Büros. Außerdem darf an einem mobilen Datenerfassungsgerät des Warenwirtschaftssystems und an der Marktkasse geübt werden. Interessenten an einer Ausbildung als Florist oder Floristin in können ihr eigenes Blumengesteck gestalten.

Bereich Industrie

Beim Kunststoffexperten „Motan“ führt ein Azubi aus der Elektronik sein Prüfungsgestell vor, ein Azubi aus dem Lager zeigt den Einlagerungs- und Verpackungsprozess und am Messestand informieren die kaufmännischen Azubis über ihre Aufgaben. Bei Stahlbau & Schneidtechnik Schwärzler können Interessierte gemeinsam mit aktuellen Azubis einen Tischgrill bauen und wer sich für den Beruf Technischer Systemplaner für Stahl- und Metallbautechnik begeistert, erhält einen Einblick in einen CAD-Arbeitsplatz.

Die Handgriffe der Gastronomie stellt das Schloss Neutrauchburg vor: Das Anrichten von Speisen, das Eindecken des Tisches und die Essensausgabe werden von Koch- und Hotelfach-Azubis vorgeführt. Beim Hersteller von Kletter- und Bergsportausrüstungen EDELRID werden vier Ausbildungsrichtungen interaktiv vorgestellt: Aus Seilresten können Interessierte Schlüsselanhänger herstellen, selbst eine Flechtmaschine „aufsetzen“ und ein Seil beziehungsweise Faden flechten lassen und so Einblick in das Handwerk des Spleißens erhalten. Außerdem dürfen sie sich am PC an einer Programmieraufgabe ausprobieren. Einen 3D-Drucker in Aktion gibt es bei der Blaser Group zu begutachten und in die Produktwelt der Biogastechnik Süd GmbH holen Videos und Animationen. Auch der Bewerbungsmappen-Check der Volksbank Allgäu-Oberschwaben eG ist einen Abstecher bei dem interaktiven Gesamtprogramm wert.

Schüler und Schulabgänger - mit Eltern oder ohne – können an sechs Standorten insgesamt 56 Ausbildungsberufe und 27 Isnyer Unternehmen kennenlernen. Erreichbar sind die Standorte Seidenstraße, Gewerbehof, Kastellstraße sowie die Gewerbegebiete Achener Weg, Mittelösch und Ziegelstadel mit dem kostenlosen Busshuttle, dem Fahrrad oder Auto.