Nachruf für Heiderose Wittner

Bei der Trauerfeier für Heiderose Wittner auf dem Isnyer Friedhof am 13. Februar wurde bereits das ehrenamtliche, soziale Engagement der Verstorbenen gewürdigt, zuletzt auch bei der Jahreshauptversammlung des Tierschutzvereins Isny.

Dieser Nachruf soll und kann keine chronologische Darstellung der Verdienste von Heiderose Wittner sein, allenfalls ein Resümee in ihren ehrenamtlichen Aufgabenfeldern, ihrer Funktion Elternvertreterin von der Grundschule bis zum Gymnasium in den 1980er-Jahren und auch als Vorsitzende des Gesamtelternbeirates. An ihre Verdienste soll erinnert werden im Kinderschutzbund durch genau 17 Jahre hindurch und auch an ihren unermüdlichen Einsatz der Hilfe für notleidende, verwahrloste Tiere. Es sollen Menschen zu Wort kommen, die mit ihr zusammen gearbeitet haben.

Gesamtelternbeiratsvorsitzende

Gerhard Weisgerber, der ehemalige Direktor des Gymnasiums erinnert sich, dass Frau Wittner eine verständnisvolle „Anwältin“ war in Konfliktsituationen, sowohl für die Familien der Kinder, als auch für den Lehrkörper der Schulen. Eine Frau, die sich wählen ließ in ein Amt, sich dann aber auch energisch engagiert hat. Im Gespräch mit den Eltern sei Frau Wittner wichtig gewesen, dass die Verantwortung der Erziehung der Kinder in erster Linie die ureigene Aufgabe der Eltern ist, dass man diese nicht auf die Schule abwälzen dürfe. „Ich denke sehr gerne an eine positive, gedeihliche Zusammenarbeit mit Frau Wittner zurück“, erinnert sich Weisgerber. Heiderose Wittners Nachfolgerin als Vorsitzende des Gesamtelternbeirates war Sibylle Lenz. Ihr Eindruck im Rückblick: „Sie war eine Hundertprozentige in ihrem Einsatz für die Belange der Schule, für Schüler und Lehrer.“ Sie hätte von Frau Wittner ein „gut bestelltes Wiesle“ übernommen. Anders ausgedrückt: „ich trat in die großen Fußstapfen meiner Vorgängerin.“

Gründungsmitglied des Kinderschutzbundes

Als Gründungsmitglied des Kinderschutzbundes Isny - zusammen mit Ursula Schubert und Ursula Immler – trat bei Heiderose Wittner immer mehr das soziale Engagement in den Vordergrund. Sie ging voran bei den Renovierungsarbeiten und der Einrichtung der Räume des Schlosses mit dem Ziel eines „Familientreffs.“ Die Angebote des Kinderschutzbundes haben sich unter ihrer Leitung sukzessive erweitert. Treffpunkt für junge Familien zum gegenseitigen Austausch, bei Bedarf mit professioneller Hilfe. Mutter-Kind-Gruppe, Kleinkindbetreuung, Sprechstunde des Kreisjugendamtes, Babysitterkurs, eine Gruppe für Alleinerziehende und ein Treff für Familien mit einem behinderten Kind. Die Beschaffung, Bestückung und Organisation des Spielemobils geht auf Heiderose Wittner zurück. „Sie hat für den Kinderschutzbund sehr viel geleistet“, resümiert Katrin Mengesdorf-Götz, die spätere Vorsitzende.

Engagierte Mitarbeiterin beim Tierschutzverein

„Sie hatte aber nicht nur ein großes, weites Herz für Familien und Kinder, sondern auch für diejenigen die keinerlei Lobby haben, nämlich für heimatlose, geschwächte, entlaufene oder gar ausgesetzte Tiere“, bezeugt Annerose Schlagentweith, die durch Jahrzehnte mit Heiderose Wittner im Tierschutzverein zusammengearbeitet hat. Sie hätte sich immer gefragt, woher diese Frau die Energie nimmt für ihren unermüdlichen, ehrenamtlichen Einsatz zum Wohl der Tiere. Durch Organisation tierärztlicher Versorgung und der Suche einer neuen Heimat für die Tiere. Das große Katzenelend sei ihr ganz besonders am Herzen gelegen. Durch die unkontrollierte Vermehrung der Katzen vor allem auf den Höfen, sah sie vor allem die tierärztliche Kastration der Katzen als Mittel der Wahl um das Problem zahlloser kranker Katzen in den Griff zu bekommen. Sie hätte sich dafür eingesetzt, dass willige Katzenhalter über den Verein einen Zuschuss bekommen für diesen operativen Eingriff. „Auf mindestens drei sozialen Aufgabenfeldern hat sich Frau Wittner für Isny hochverdient gemacht: Schule, Kinderschutzbund und Tierschutz“, fasst Schlagentweith zusammen.