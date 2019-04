Nachhaltige Federmäppchen aus dem Stephanuswerk

Der Kreativbereich der Werkstatt für behinderte Menschen (WFBM) im Stephanuswerk Isny hat in den vergangenen vier Monaten einen speziellen Arbeitsauftrag abgewickelt: Engagement Global aus Bonn, die im Auftrag der Bundesregierung vom Bundesministerium für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung (BMZ) unter anderem die entwicklungspolitische Bildungsarbeit fördert, hatte im vergangenen Jahr eine Ausschreibung zur Produktion von Federmäppchen veröffentlicht. In diesem Zusammenhang vergab sie an die WFBM einen umfangreichen Auftrag, der speziell das Thema Nachhaltigkeit beinhaltete, teilt das Stephanuswerk mit.

Produkte des Werkhauses und des Kreativbereichs entstehen seit mehr als fünf Jahren aus Upcycling – also der Wieder- und Weiterverwendung von gebrauchten Materialien. Genau dieses suchte man vonseiten von Engagement Global und wurde im Stephanuswerk Isny fündig. Der Auftrag umfasste die Produktion von Federmäppchen aus nicht mehr verwendeten Roll-Ups. Die Beschäftigten erstellten seit Dezember 2018 insgesamt 1200 Federmäppchen. Es wurde geschnitten, genäht und in Form gebracht. Diese Federmäppchen werden bei Schulprojekten an Schüler verteilt, um auch dort das Thema Nachhaltigkeit weiter ins Bewusstsein zu rücken. Für den Auftrag waren insgesamt acht Beschäftigte der WFBM unter der Leitung von Erika Hermann-Schöllhorn eingesetzt.

Die Evangelische Heimstiftung ist Mitglied im Diakonischen Werk. Als Dienstleister betreut sie 11 400 Kunden in 141 Einrichtungen in ganz Baden-Württemberg. Dazu gehören 90 Pflegeheime, 33 Mobile Dienste, 16 Tagespflegen, eine Rehabilitationsklinik und eine Einrichtung für Menschen mit Behinderungen. Als Arbeitgeber bietet sie 8400 Mitarbeitern und 830 Auszubildenden berufliche Sicherheit und individuelle Karriere-Perspektiven.

Das Stephanuswerk Isny bietet 125 Menschen mit Behinderungen Wohnmöglichkeiten sowie Unterstützung durch den Fachdienst Ambulant Begleitetes Wohnen (ABW). In der Werkstatt für behinderte Menschen in Isny und in der Außenstelle Leutkirch arbeiten mehr als 200 Menschen mit Behinderungen. Das Bildungszentrum Stephanuswerk Isny ist regionaler Anbieter von Bildungsmaßnahmen für mehr als 120 jugendliche und erwachsene Menschen mit körperlichen, psychischen oder Lernbeeinträchtigungen.