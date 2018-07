Nachfolgerinnen gesucht

Ein Kinderfest in Isny ohne die Spielwiese im Kurpark ist mittlerweile undenkbar. Kinder und Familien erleben rund um den Bremenweiher einen lustigen und unterhaltsamen Nachmittag. Wenn Herlinde Edelmann und Iris Scholze, die das Heft für den Samstagnachmittag fest in der Hand haben, mit ihrer Aufzählung der Stände loslegen, kann man nur staunen.

„Für alle Kinder von drei bis 14 Jahren ist auf jeden Fall etwas dabei“, versprechen die beiden und zählen auf, wo man etwas mit nach Hause nehmen kann: die Kindergärtnerei, Perlenketten basteln, Filzen, Rennautos und Kreisel basteln und vieles mehr. Bewegung ist im Spiel beim Ponyreiten, beim Spielmobil, klettern und Seilbahnfahren über den Graben, Baggern beim Sandhaufen, Schiffe fahren lassen oder auf den Rollenbahn rutschen.

Viel Spaß haben kann man wieder beim Verkleiden, an der Mohrenkopfschleuder und bei der Tierschau. Feine Leckereien gibt es an den Ständen mit den Fruchtspießen, den Waffeln und den Isnyburgern. „Einige der Stände verlangen einen kleinen Unkostenbeitrag für den Materialeinsatz“, erklärt Scholze. „Ansonsten haben wir uns wieder bemüht möglichst viele kostenlose Aktionen anzubieten“. Das Netzwerk Asyl bringt sich auch wieder ein: Sie werden in diesem Jahr Steine mit den Namen der Kinder auf arabisch beschriften.

Bei der Bühne ist der Kaffee- und Kuchenverkauf, der in diesem Jahr von einer 8. Klasse der Realschule betreut wird. Auf der Freilichtbühne unter dem Sonnensegel eröffnen die Kinderfesttrommler um 14 Uhr ein buntes musikalisches und tänzerisches Programm bis um 17 Uhr. Moderiert wird das Programm von Johanna Schäfer. Ein besonderes Anliegen ist Edelmann und Scholze die Suche nach Nachfolgern im Organisationsteam, die sich für diesen Nachmittag engagieren möchten. Wer Kontakt aufnehmen möchte, kann das übers Internet: