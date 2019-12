Nach Sucheinsatz am Isyner Sauweiher: Zeugen eines Angriffs gesucht

Zu einem großangelegten Sucheinsatz vieler Einsatzkräfte ist es am Samstagnachmittag am Sauweiher gekommen (die SZ berichtete). Nun sucht die Polizei Zeugen eines Vorfalls, der sich dort zuvor ereignete. Ein 18-jähriger hatte sich bei der Polizei gemeldet und mitgeteilt, in der Nacht zum Samstag gegen 4 Uhr in der Kastellstraße durch einen ihm nicht bekannten Mann angesprochen und nach einer Zigarette gefragt worden zu sein. Da er dem Unbekannten keine Zigaretten habe geben können, sei er angegriffen und geschlagen worden. Der 18-Jährige habe den Angreifer von sich gestoßen und die Flucht ergriffen. Später seien dem Opfer des Angriffs Bedenken gekommen, ob der Tatverdächtige aufgrund der Gegenwehr nicht möglicherweise in den Sauweiher gestürzt sein könnte. Nachdem sich der Geschädigte mit dieser Information an das Polizeirevier Wangen wandte, erfolgte ein Sucheinsatz am Sauweiher unter Beteiligung der Freiwilliger Feuerwehr Isny und Tauchern der DRLG-Wasserrettung. Bei der Suchmaßnahmen wurde keine Person gefunden. Der Geschädigte beschrieb den Tatverdächtigen als etwa 25 Jahre alt, etwa 1,85 Meter groß und dunkelhäutig. Der Unbekannte sprach gebrochenes deutsch und war mit einem langen schwarzen Wintermantel und einer roten Mütze bekleidet. Personen, die der Polizei sachdienliche Hinweise zu dem Vorfall oder zu dem Tatverdächtigen geben können, werden gebeten, sich beim Polizeiposten Isny, Telefon 07562 / 976550, zu melden.